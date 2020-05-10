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Совсем недавно в сеть попали результаты первых тестов нового настольного гибридного процессора AMD Ryzen 7 4700G. Так, он был замечен в программе UserBenchmark, где работал на тактовых частотах 3.6–3.95 ГГц на материнской плате Gigabyte GA-AB350-Gaming 3. Было отмечено, что он продемонстрировал схожие результаты с популярным чипом Ryzen 7 3700X. Между тем, практически сразу выяснилось, что это подделка, которая не имеет ничего с реальностью. Сегодня такой процессор действительно засветился в сети.

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Настольный гибридный процессор Ryzen 7 4700G получит 8 ядер и 16 потоков. Судя по всему, его графическая часть будет скопирована с мобильного флагмана – Ryzen 9 4900HS, с тактовой частотой GPU до 1750 МГц. Между тем, так как его рамки TDP выходят за пределы 35 Вт, он способен продемонстрировать более высокие тактовые частоты как процессорной, так и графической составляющих.

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Важно отметить, что, за счёт монолитных матриц, ожидается высокая игровая производительность, что уже заметно в мобильных Renoir 4000-й серии. Таким образом, новый настольный APU действительно может сравнится по производительности с Ryzen 7 3700X. По некоторым сведениям, новые настольные процессоры стоит ожидать не ранее июля текущего года. Скажутся ли на строках карантинные ограничения, пока неизвестно.