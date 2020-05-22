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Некоторые эксперты полагают, что главной технологией ближайших пяти лет станет трассировка лучей. О волшебных лучах говорят представители как AMD, так и NVIDIA. Что до первой компании, то она только делает скромные шаги на этом направлении. Видеокарт от красных с поддержкой трассировки лучей ещё нет, а игровые приставки поступят в продажу только к концу года. Что до зелёных, то серия GeForce RTX уже несколько лет позволяет почувствовать себя первопроходцем на поле высоких технологий.

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Существует также проблема снижения производительности при активации трассировки лучей, что делает вхождение в клуб свидетелей волшебных лучей крайне дорогостоящим предприятием. Будем надеяться, что новое поколение видеокарт, выход которого заявлен на сентябрь текущего года, поправит ситуацию.

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Между тем, находятся энтузиасты, которые не видят преград для реализации своих творческих порывов. Один из них воспользовался обычным блокнотом на Windows, написав небольшую программу, демонстрирующую трассировку лучей в реальном времени. Программист по имени Кайл Халладей продемонстрировал всю суть этой технологии при помощи сложной геометрии. На картинке видны как меняющееся освещение, так и тени.

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