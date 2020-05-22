Энтузиаст создал программу, демонстрирующую технологию трассировки лучей при помощи обычного блокнота для Windows
Некоторые эксперты полагают, что главной технологией ближайших пяти лет станет трассировка лучей. О волшебных лучах говорят представители как AMD, так и NVIDIA. Что до первой компании, то она только делает скромные шаги на этом направлении. Видеокарт от красных с поддержкой трассировки лучей ещё нет, а игровые приставки поступят в продажу только к концу года. Что до зелёных, то серия GeForce RTX уже несколько лет позволяет почувствовать себя первопроходцем на поле высоких технологий.
Существует также проблема снижения производительности при активации трассировки лучей, что делает вхождение в клуб свидетелей волшебных лучей крайне дорогостоящим предприятием. Будем надеяться, что новое поколение видеокарт, выход которого заявлен на сентябрь текущего года, поправит ситуацию.
рекламаМежду тем, находятся энтузиасты, которые не видят преград для реализации своих творческих порывов. Один из них воспользовался обычным блокнотом на Windows, написав небольшую программу, демонстрирующую трассировку лучей в реальном времени. Программист по имени Кайл Халладей продемонстрировал всю суть этой технологии при помощи сложной геометрии. На картинке видны как меняющееся освещение, так и тени.
рекламаБудем надеяться, что после этого разработчики игр возьмутся за ум, ведь если при помощи обычного блокнота можно сделать такое, на что способна команда программистов, имея под рукой самый продвинутый движок ближайших двух лет – Unreal Engine 5!
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