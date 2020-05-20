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Несколько дней назад мы рассказывали о новых технологиях, которые были задействованы в ходе презентации игрового движка Unreal Engine 5. Технодемо было показано на игровой приставке PlayStation 5 и выглядело довольно неплохо. Между тем, у некоторых экспертов остались вопросы, на которые мы сегодня и попытаемся ответить.

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Главный вопрос, который беспокоил экспертов, сводится к следующему: почему во время презентации так мало внимания было уделено трассировке лучей, хотя в самом демо она отчётливо видна. Как выяснилось, обе продемонстрированные технологии (Lumen и Nanite) не требуют специализированного оборудования (тензорных и RT-ядер) для трассировки лучей, поскольку работают на аппаратном уровне.

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На самом деле конечному пользователю совершенно неважно, каким образом была достигнута та или иная инновация в играх. Ясно, что за красивой картинкой скрываются обычные шейдеры. Судя по всему, и Microsoft и Sony пошли лёгким путём. Так, новые технологии для PlayStation 5 напоминают уже показанное в DirectX 12 Ultimate API для Xbox Series X. Ясно, что такая же методика будет предлагаться и для геймеров на ПК. Значит ли это, что в будущем видеокарты будут обходиться без выделенных ядер для расчёта трассировки лучей, неясно. Вполне возможно, что NVIDIA останется на этом направлении в единственном числе.

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