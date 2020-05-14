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Сегодня NVIDIA провела большую пресс-конференцию, в рамках которой показала новую архитектуру Amper. Этого события ждали не меньше года. Эксперты уже устали предсказывать, на сколько новое поколение будет быстрее текущего, во сколько раз увеличится количество тензорных ядер и сколько будет памяти. Что же, судя по всему, нам ещё придётся какое-то время потерпеть догадки и домыслы, потому что новая GeForce RTX 3080 Ti так и не была представлена.

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В ходе онлайн-конференции была представлена новая графическая архитектура Amper и первый чип на её основе – GA100. Больше всего удивляет плотность размещения транзисторов – 54 миллиарда по сравнению с 21 миллиардом в предыдущем поколении. Ещё более удивляет размер чипа: 826 мм2, что также стало новым рекордом, поскольку у Volta GV100 этот показатель равен 812 мм2.

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Одним словом, перед нами настоящий монстр, который будет использоваться в облачных вычислениях и машинном обучении. Ни одно настольное решение так и не было представлено. Между тем, есть и хорошие новости . Так, глава NVIDIA заявил, что текущее поколение будет основано на единой архитектуре. Имеется в виду, что и настольные и профессиональные модели получат единую архитектуру Amper. Как видите, компании удалось в флагманском чипе добиться удвоения плотности транзисторов. Это хорошая новость, поскольку можно надеется на такую же эффективность и в настольных видеокартах.

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Есть мнение, что NVIDIA давно могла бы анонсировать настольные видеокарты на базе архитектуры Amper. Однако, она ждёт первого шага от AMD, которая давно обещает удивить пользователей своей видеокартой Big Navi. Как бы то ни было, анонса пока не будет. Точных данных, когда же мы увидим в руках Дженсена Хуанга GeForce RTX 3080 Ti, нет.