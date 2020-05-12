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Steam готовит большой сюрприз постоянным покупателям игр – система лояльности со скидками, акциями и наградами

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В последнее время Steam столкнулась с жёсткой конкуренцией. Новые магазины, в которых можно купить игру, появляются как на дрожжах. Каждый крупный разработчик пытается откусить часть пирога. Между тем основатель Valve Гейб Ньюэлл хранит молчание, делая вид, что ситуация с утекающими из рук эксклюзивами его не беспокоит. Судя по последним слухам, беспокоит. 

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Состояние Гейба оценивается в 5.5 миллиарда долларов. Это не рекорд, но достаточно чтобы хотя бы попытаться что-то сделать для игрового сообщества. Как сообщается, вскоре в Steam появится система наград, уровней и значков. Всё это будет накапливаться, в итоге позволяя геймерам получать скидки на интересующие их игры, а также участвовать в уникальных акциях и распродажах, которые недоступны менее активным игрокам.

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В настоящий момент – это только слухи. Однако, если подобная программа лояльности будет реализована, то это привлечёт ещё больше покупателей в магазинчик дядюшки Гейба. Такие производители как Ubisoft пытаются привлечь пользователей системой скидок для разработчиков игр. Однако, конечная цена от этого не меняется. Если постоянным покупателям Steam предложат скидки только за то, что они играют в игры – это может заинтересовать геймеров гораздо больше, чем заработки иностранных разработчиков. 

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