Стали известны сроки начала продаж настольных процессоров AMD Ryzen 4000 «Renoir»
Иногда кажется, что конвейер производства процессоров AMD набрал такую скорость, что его уже не остановить. Немного омрачает ситуацию несовместимость 300-х и 400-х чипсетов на материнских платах с новыми процессорами AMD Ryzen 4000-й серии. Тем не менее, это компенсируется выходом бюджетных чипсетов А520, а также отличными недорогими процессорами Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300Х, которые обходят более дорогих конкурентов имея ценник всего в 100 и 120 долларов соответственно.
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Между тем, сегодня стало известно о скором выходе APU Ryzen 4000-й серии, которые должны принести мощную интегрированную графику и производительные чипы в настольный сегмент. В данный момент сообщается о существовании 8-ядерного 16-поточного процессора, который способен разгоняться до 4 ГГц в режиме буста. Предположительно, это инженерный вариант, а значит тактовые частоты будут гораздо выше.
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Первые тесты подтверждают, что новинки будут такими же быстрыми, как текущий настольный Ryzen 7 3700X. Вместе с интегрированной графикой это позволит построить крайне мощную экономную систему, которая сможет решать любые задачи, обеспечивая приемлемым количеством fps в современных играх. Что до цены, то эксперты ожидают стоимость 8-ядерных APU от 200 до 250 долларов. Выход настольный процессоров AMD Ryzen 4000 «Renoir» намечен на июль текущего года.
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