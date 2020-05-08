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Иногда кажется, что конвейер производства процессоров AMD набрал такую скорость, что его уже не остановить. Немного омрачает ситуацию несовместимость 300-х и 400-х чипсетов на материнских платах с новыми процессорами AMD Ryzen 4000-й серии. Тем не менее, это компенсируется выходом бюджетных чипсетов А520, а также отличными недорогими процессорами Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300Х, которые обходят более дорогих конкурентов имея ценник всего в 100 и 120 долларов соответственно.

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Между тем, сегодня стало известно о скором выходе APU Ryzen 4000-й серии, которые должны принести мощную интегрированную графику и производительные чипы в настольный сегмент. В данный момент сообщается о существовании 8-ядерного 16-поточного процессора, который способен разгоняться до 4 ГГц в режиме буста. Предположительно, это инженерный вариант, а значит тактовые частоты будут гораздо выше.

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Первые тесты подтверждают, что новинки будут такими же быстрыми, как текущий настольный Ryzen 7 3700X. Вместе с интегрированной графикой это позволит построить крайне мощную экономную систему, которая сможет решать любые задачи, обеспечивая приемлемым количеством fps в современных играх. Что до цены, то эксперты ожидают стоимость 8-ядерных APU от 200 до 250 долларов. Выход настольный процессоров AMD Ryzen 4000 «Renoir» намечен на июль текущего года.