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Слухи об отличном разгонном потенциале новых чипов Ryzen 3 3000-й серии ходили давно. Между тем не было никаких доказательств того, что они способны достигать высоких тактовых частот. Вчера были представлены оба процессора: Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300Х. Что любопытно, старший вариант на воздухе смог достичь 4.5 ГГц после того, как был задействован кулер от более дорогих моделей Ryzen 5. После таких отличных результатов оверклокеры взялись за покорение новых вершин.

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Лучших показателей удалось достичь тайваньскому оверклокеру, TSAIK, которому почти покорилась тактовая частота в 6 ГГц. Используя жидкий азот ему удалось выжать из своего экземпляра 5 923 МГц при напряжении 1,45 Вольт. В качестве материнской платы использовалась MSI X570 Tomahawk, которая часто участвует в подобных дисциплинах.

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Что любопытно, даже на такой тактовой частоте бюджетник работал на всех 4-х ядрах. Неизвестно, будет ли знаменитый оверклокер делать ещё попытки разгона данного процессора. Но то, что владельцы подобных чипов смогут получить лишних 200+ МГц без дополнительных усилий, уже не вызывает сомнений. Осталось только дождаться массовых результатов от менее именитых оверклокеров, чтобы увидеть общую картину.