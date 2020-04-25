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Несколько дней назад мы уже видели сравнение флагманского процессора 2017 года – Intel Core i7-7700K и бюджетного 4-ядерного чипа AMD Ryzen 3 3300Х. В прошлый раз они сошлись силами в программе Cinebench R15. Напомним, синие победили с разрывом в 1 балл. Сегодня у нас не менее любопытный тест, на этот раз в программе Geekbench.

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На красной дорожке Ryzen 3 3100, стоимость которого составит 100 долларов. На синей – неимоверно дорогой Core i7-7700K, купить который дешевле 350 долларов даже в б.у. варианте нереально. Сравнение проводилось как в одноядерном режиме, так и в многоядерном. Нам неизвестны многие условия теста, но на изображении видно, что у синих было 32 Гб памяти против 16 Гб у красных. К сожалению, узнать тактовую частоту ОЗУ, не представляется возможным.

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Что же, чуда не случилось. Core i7-7700K снова вышел победителем. Вот только оценят ли такую победу владельцы этого процессора, которые ещё два года назад отдали за него 500 долларов, большой вопрос. Разрыв минимален. AMD проделала огромную работу. После подобных результатов стоит надеяться, что ценники на процессоры начнут понемногу приходить в норму, ведь текущая цена Core i7-7700K на Amazon стартует с отметки 549.99 долларов.