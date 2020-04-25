Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Флагманский процессор Intel Core i7-7700K за 500 долларов снова одолел бюджетный AMD Ryzen 3 3100 за 100 долларов – разрыв в Geekbench меньше 5%

для раздела Блоги
6
-14 тр на 2080 Super - цена рухнула на довирусный уровень
2080 Ti - цена упала на порядок
-5000р на RTX 2070 Gigabyte = самая низкая цена
RTX 2070 - снижение цен несмотря на падение рубля
i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Несколько дней назад мы уже видели сравнение флагманского процессора 2017 года – Intel Core i7-7700K и бюджетного 4-ядерного чипа AMD Ryzen 3 3300Х. В прошлый раз они сошлись силами в программе Cinebench R15. Напомним, синие победили с разрывом в 1 балл. Сегодня у нас не менее любопытный тест, на этот раз в программе Geekbench.

реклама

На красной дорожке Ryzen 3 3100, стоимость которого составит 100 долларов. На синей – неимоверно дорогой Core i7-7700K, купить который дешевле 350 долларов даже в б.у. варианте нереально. Сравнение проводилось как в одноядерном режиме, так и в многоядерном. Нам неизвестны многие условия теста, но на изображении видно, что у синих было 32 Гб памяти против 16 Гб у красных. К сожалению, узнать тактовую частоту ОЗУ, не представляется возможным.  

реклама

Что же, чуда не случилось. Core i7-7700K снова вышел победителем. Вот только оценят ли такую победу владельцы этого процессора, которые ещё два года назад отдали за него 500 долларов, большой вопрос. Разрыв минимален. AMD проделала огромную работу. После подобных результатов стоит надеяться, что ценники на процессоры начнут понемногу приходить в норму, ведь текущая цена Core i7-7700K на Amazon стартует с отметки 549.99 долларов. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.6 из 5
голосов: 7
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор сервиса ZenMate VPN: принцип работы, преимущества, стоимость и акция
5
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: апрель 2020
90
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
38
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
26
Ретроклокинг: «Проект36» – практически финал истории
78
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
38
В погоне за производительностью: процессоры – апрель 2020
21
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
52
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
37
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Grand Theft Auto V – апрель 2020
34

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 апреля 2020 37
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
22 апреля 2020 26
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
23 апреля 2020 38
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
13 апреля 2020 175
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
15 апреля 2020 50
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
18 апреля 2020 52

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Праздник геймера - в Epic Games Store и Indiegala стартовала бесплатная раздача сразу четырех игр: рогалик, выживач, стратегия и новелла
5
AMD повысила стабильность процессоров Ryzen 3000 и устранила ряд ошибок с новым обновлением BIOS AGESA 1.0.0.5
73
NVIDIA и AMD готовятся к массовому производству видеокарт нового поколения – NVIDIA Ampere и AMD Big Navi прибудут в 2020 году
82
Процессоры AMD Ryzen 3000 демонстрируют чудеса производительности в XCOM Chimera Squad — Intel Core i9-9900K далеко позади — тестирование ComputerBase
245
Xiaomi Redmi 10X первым на рынке получит процессор Helio G85 и будет стоить от 210 долларов
8
В культовую игру GTA V добавили трассировку лучей и реалистичные 4К-текстуры – графика следующего поколения в лучшей игре десятилетия
14
Realme X50m представлен официально: 120 герц, Snapdragon 765G и 48 Мп за 20 000 рублей
6
Новая модификация для игры Ведьмак 3 полностью меняет боевую систему, делая её похожей на легендарную Dark Souls
6
Tom's Hardware сообщил подробные характеристики и сроки выхода видеокарт Ampere RTX 3060/3070/3080
104
Официальный список смартфонов, которые первыми получат EMUI 10.1
2
Младший 4-ядерный 8-поточный AMD Ryzen 3 3100 превзошёл Intel Core i7-7700K в многопоточном тесте Geekbench 5
234
Xiaomi Mi 9T упал в цене на 180 долларов
1
Флагманский HUAWEI P30 потерял половину стоимости – лучший камерофон 2019 года по очень привлекательной цене
8
96-ядерные 384 поточные процессоры ThunderX3 оказались быстрее самых производительных чипов Intel и AMD
17
NVIDIA намекнула на дату анонса видеокарт следующего поколения Ampere
25
Энтузиаст модифицировал видеокарту AMD Radeon, сделав из неё инструмент для удалённого взлома компьютеров
13
Праздник геймера продолжается - началась бесплатная раздача культовой игры PAC-MAN для Steam и консолей Xbox One и PS4
14
Новое обновление Windows 10 самостоятельно удаляет файлы без ведома пользователей
20
NVIDIA работает над флагманской видеокартой GeForce RTX 3080 на 5-нм техпроцессе – Тechpowerup
10
Tom's Hardware сообщил подробные характеристики и сроки выхода видеокарт Big Navi (RDNA 2) Navi 21/23
7

Популярные статьи

10 настроек, которые нужно изменить после установки Windows 10 в 2020 году
129
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: апрель 2020
90
Один из суровых дней мастера по ремонту компьютерной техники
44
Процентное соотношение компонентов ПК или прототип оптимального конфигуратора для разных типов сборки
55
GeForce GTX 1060: видеокарта, которой хватит еще на 2-3 года при разумном подходе
43
Компьютер мечты на самоизоляции за 2 368 720 рублей
69
Моддинг системы охлаждения DeepCool v6000
19
Инженерный процессор Core i7-6400T в Gears 5 - тест с 6 видеокартами
15
Обзор сервиса ZenMate VPN: принцип работы, преимущества, стоимость и акция
5
Аналитики Яндекс.Маркета рассказали об ожидаемом снижении цен на новый iPhone SE
+

Сейчас обсуждают

Денис Синяков
20:39
для меня нет лучше моих 4х разносортных рх 480-580 . И бабки копают и играются норм
Лучшие геймерские видеокарты на любой кошелёк в 2020 году по мнению Тechradar
Andrey Abramov
20:38
Я понял, вы троллите меня. Я посмотрел в ютюбе тесты, а там ~66fps на высоких.
GeForce GTX 1060: видеокарта, которой хватит еще на 2-3 года при разумном подходе
DiLouk
20:36
А ну да. Я забыл что кроме черного других цветов нет. 50 оттенков черного.
Samsung поделилась подробностями игровых мониторов 2020 года
LoL
20:35
В 720р ультралоу ты тестишь не сам процессор, а скорость доступа к памяти (очень упрощённо), там ловить райзену с его ИФ нечего, зато скайлейк на кольце бодро так кукурузит циферки, которые с поднятие...
Процессоры AMD Ryzen 3000 демонстрируют чудеса производительности в XCOM Chimera Squad — Intel Core i9-9900K далеко позади — тестирование ComputerBase
Анатолий Боровской
20:35
Где ж они раньше были? А то на оверах за любую рекомендацию на стороне Nvidia сразу минус получаешь.
Лучшие геймерские видеокарты на любой кошелёк в 2020 году по мнению Тechradar
Вася Пупкин
20:35
Проблема в том, что почему то современные производители кулеров перестали делать вот такие медные поверхности соприкосновения с процессорами. Есть в доме zalman cnps14x, кулер 2010 года и вот там эта ...
Чем охлаждать народный райзен. Часть 1: заводской топ
Alex TOPMAN
20:35
Цена не соответствует. Там минимум на 2 умножать нужно за такие ТТХ.
Поступила информация о видеокартах следующего поколения от Nvidia - дата выхода и технические характеристики Ampere (RTX 3080)
Inqizitor
20:35
Метро на 1060 в 1080р тормозит на хай, даже если средневысокие выставить - в пустыне лагает и тайге. Остаются низкие.
GeForce GTX 1060: видеокарта, которой хватит еще на 2-3 года при разумном подходе
Inqizitor
20:34
Что не так на почти май 2020? 5600XT от АТИ, которая считается лоумиддлом, быстрее, чем 1070. А где в этом раскладе 1060 - я вообще не понимаю.
GeForce GTX 1060: видеокарта, которой хватит еще на 2-3 года при разумном подходе
Andrey Abramov
20:33
По вашему мнению после 1080р идет сразу 720р? А еще вы слышали про возможность установки качества ниже, чем "ультра"?
GeForce GTX 1060: видеокарта, которой хватит еще на 2-3 года при разумном подходе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем