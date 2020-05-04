Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Новых однопользовательских игр выходит всё меньше. Чаще всего разработчикам проще выпустить многопользовательский шутер, сделав так, чтобы игроки сами себя развлекали. Куда сложнее спроектировать огромный игровой мир, в котором будут реализованы сотни квестов, интересная история, отличный уровень графики и уникальное переплетение мифологии с фантазией создателей. Всё это есть в Assassin's Creed Odyssey.

реклама

Несмотря на то, что недавно была объявлена новая часть Assassin's Creed Valhalla, Одиссея остаётся самой последней и актуальной версией. Наши читатели знают, что на выходе подобные игры стоят крайне дорого. Гораздо дороже, чем себе могут позволить миллионы геймеров. Именно для них в Steam проводится большая распродажа. Сегодня можно купить любую версию Assassin's Creed Odyssey со скидкой в 67%.

реклама

Стандартное издание обойдётся вам в 659 рублей

Deluxe Edition – 956 рублей

Gold Edition – 1 253 рубля

Ultimate Edition – 1 451 рубль.

реклама

Точно такие же скидки можно увидеть и на другие игры серии Assassin's Creed от Ubisoft. К примеру, Origins подешевела на 75% и стоит сейчас всего 499 рублей.

реклама