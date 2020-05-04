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Assassin's Creed Odyssey рекордно подешевела на 67% – самая низкая цена с начала продаж на всю игровую серию

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Новых однопользовательских игр выходит всё меньше. Чаще всего разработчикам проще выпустить многопользовательский шутер, сделав так, чтобы игроки сами себя развлекали. Куда сложнее спроектировать огромный игровой мир, в котором будут реализованы сотни квестов, интересная история,  отличный уровень графики и уникальное переплетение мифологии с фантазией создателей. Всё это есть в Assassin's Creed Odyssey.

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Несмотря на то, что недавно была объявлена новая часть Assassin's Creed Valhalla, Одиссея остаётся самой последней и актуальной версией. Наши читатели знают, что на выходе подобные игры стоят крайне дорого. Гораздо дороже, чем себе могут позволить миллионы геймеров. Именно для них в Steam проводится большая распродажа. Сегодня можно купить любую версию Assassin's Creed Odyssey со скидкой в 67%. 

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  • Стандартное издание обойдётся вам в 659 рублей
  • Deluxe Edition – 956 рублей
  • Gold Edition – 1 253 рубля
  • Ultimate Edition – 1 451 рубль. 

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Точно такие же скидки можно увидеть и на другие игры серии Assassin's Creed от Ubisoft. К примеру, Origins подешевела на 75% и стоит сейчас всего 499 рублей. 

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Поторопитесь, скидка не будет вечной. Осталось не больше 10 часов. Вполне возможно, что такая большая распродажа состоится не скоро. Хотя перед выходом новой Assassin's Creed Valhalla стоит ожидать не менее щедрых предложений. Дополнительная ссылка

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