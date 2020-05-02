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Совсем недавно стало известно название следующей игры популярной серии Assassin's Creed. Также Ubisoft поделилась трейлером, который не проливает свет на происходящее, но выглядит впечатляюще. Судя по всему, на время разработчики решили оставить древних в покое и переместиться в будущее на тысячу лет. Точной даты выхода нет. Однако уже сейчас известны платформы, на которых стоит ждать бравых викингов: ПК, PlayStation 4, Xbox One, Stadia, PlayStation 5 и Xbox Series X. Всё это прекрасно, кроме цены, которую собираются просить за новую игру.

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Как стало известно ранее Assassin's Creed Valhalla не выйдет в Steam. Разработчики заявили, что магазин отнимает 30% прибыли. Что же, если вы решили, что игра подешевеет, спешим вас огорчить: на некоторые издания она даже поднимется. Давайте изучим стоимость ПК-версии.

60 долларов: стандартное издание. За эту сумму вы получите цифровую копию и бонусную миссию Путь берсеркера. Больше ничего.

стандартное издание. За эту сумму вы получите цифровую копию и бонусную миссию Путь берсеркера. Больше ничего. 1 00 долларов: золотое издание. Цифровая копия плюс доступ ко всем дополнениям, которые будут выходить к игре. Немало.

золотое издание. Цифровая копия плюс доступ ко всем дополнениям, которые будут выходить к игре. Немало. 120 долларов: ультимативный пакет. Здесь всё, что было в золотом издании плюс несколько игровых предметов, которые, как мы помним из предыдущих игр, хуже, чем то, что можно найти к пятому или десятому уровню.

ультимативный пакет. Здесь всё, что было в золотом издании плюс несколько игровых предметов, которые, как мы помним из предыдущих игр, хуже, чем то, что можно найти к пятому или десятому уровню. 200 долларов: коллекционное издание. Самым большим фанатам серии полагается эксклюзивная статуэтка, постер с викингом, крутая коробка и саундтрек.

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И всё это эксклюзивно в магазине Ubisoft. Что же, 30% накрутка от Steam исчезла, а цены подросли. Что до поклонников серии, то им либо придётся расщедриться, либо подождать, пока игра начнёт продаваться по скидке в Steam.