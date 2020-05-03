Новые подробности о процессорах Intel Сore 12-го поколения Alder Lake – новая архитектура, 10-нм техпроцесс и новый сокет
Совсем недавно стали известны цены и полные технические характеристики новых процессоров Intel Сore 10-го поколения. Между тем, во второй половине 2020 года нас ждёт новое 11-е поколение чипов. Это будут Rocket Lake для ноутбуков и Tiger Lake для настольных компьютеров. Несмотря на некоторые улучшения (например, поддержка PCIe 4.0) нас ждёт всё тот же 14-нм техпроцесс, который будет использован Intel уже в шестой раз. Между тем, по некоторым сведениям, свет в туннеле уже виден.
реклама
Точных дат выхода 12-го поколения процессоров Intel Сore Alder Lake нет. Вполне возможно, что они прибудут уже в 2021 году. Однако, учитывая, что сейчас май 2020 года, а 10-е поколение ещё не поступило в продажу, планы Intel могут измениться. Особенно учитывая ту неопределённость, которую вносят карантинные меры, направленные на сдерживание эпидемии коронавируса.
рекламаЧто до подробностей об архитектуре, то нас ждут наиболее масштабные изменения за многие годы. В первую очередь – это переход на 10-нм техпроцесс, что позволит решить проблему горячих чипов 10-го поколения. Кроме того, полностью новая архитектура потребует смены сокета. Это автоматически приведёт к необходимости покупки новой материнской платы. Пока неясно, будет архитектура Alder Lake поддерживать перспективную DDR 5. Что до конкурентов в лице AMD, то Ryzen 5000, которая выйдет в 2022 году сможет похвастать 5-нм техпроцессом и поддержкой DDR 5.
рекламаЕщё раз о сроках: эксперты полагают, что Tiger Lake прибудут не позднее начала 2021 года. Таким образом 10-е поколение будет продаваться не менее полугода. Как помнят наши постоянные читатели, на конец 2020 года намечен выход новых процессоров Ryzen 4000, которые получат улучшенный 7-нм+ техпроцесс и массу архитектурных правок.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила