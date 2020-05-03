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Совсем недавно стали известны цены и полные технические характеристики новых процессоров Intel Сore 10-го поколения. Между тем, во второй половине 2020 года нас ждёт новое 11-е поколение чипов. Это будут Rocket Lake для ноутбуков и Tiger Lake для настольных компьютеров. Несмотря на некоторые улучшения (например, поддержка PCIe 4.0) нас ждёт всё тот же 14-нм техпроцесс, который будет использован Intel уже в шестой раз. Между тем, по некоторым сведениям, свет в туннеле уже виден.

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Точных дат выхода 12-го поколения процессоров Intel Сore Alder Lake нет. Вполне возможно, что они прибудут уже в 2021 году. Однако, учитывая, что сейчас май 2020 года, а 10-е поколение ещё не поступило в продажу, планы Intel могут измениться. Особенно учитывая ту неопределённость, которую вносят карантинные меры, направленные на сдерживание эпидемии коронавируса.

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Что до подробностей об архитектуре, то нас ждут наиболее масштабные изменения за многие годы. В первую очередь – это переход на 10-нм техпроцесс, что позволит решить проблему горячих чипов 10-го поколения. Кроме того, полностью новая архитектура потребует смены сокета. Это автоматически приведёт к необходимости покупки новой материнской платы. Пока неясно, будет архитектура Alder Lake поддерживать перспективную DDR 5. Что до конкурентов в лице AMD, то Ryzen 5000, которая выйдет в 2022 году сможет похвастать 5-нм техпроцессом и поддержкой DDR 5.

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