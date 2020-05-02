HUAWEI P30 подешевел на 325 долларов – самая низкая цена за лучший флагман 2019 года
Ещё недавно смартфоны китайской компании HUAWEI пользовались огромным спросом. Их расхватывали, как горячие пирожки, да и цены у них были очень привлекательными. После введения санкций со стороны США, компания потеряла доступ к сервисам Google. Это ударило по продажам смартфонов, поскольку большинство европейских покупателей привыкло ежедневно использовать все преимущества, которые дают условно бесплатные Google services.
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Между тем, если первое время у новых смартфонов не было с этим проблем, поскольку они вышли ещё до введения санкций, то более поздние аппараты лишились столь важных сервисов. Наш сегодняшний аппарат именно из такой серии. HUAWEI P30 – один из лучших флагманов 2019 года. На момент выхода его камера превосходила всех конкурентов. Некоторые эксперты утверждали, что китайская компания обогнала на год таких лидеров рынка, как Samsung и Apple. Как мы уже сказали, многие не смогли познакомиться с данным телефоном по причине отсутствия Google services.
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рекламаСегодня уже известно, что даже на такие смартфоны установить сервисы можно, а значит ничто не мешает наслаждаться всеми преимуществами флагмана. В данный момент HUAWEI P30 очень сильно подешевел – всего 414 долларов. Учитывая его характеристики, это кажется настоящим подарком. Скидка действует прямо сейчас. Текущая скидка составила 325 долларов, что равно 45%. В продаже версия 6/128. Ссылка.
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