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Ещё недавно смартфоны китайской компании HUAWEI пользовались огромным спросом. Их расхватывали, как горячие пирожки, да и цены у них были очень привлекательными. После введения санкций со стороны США, компания потеряла доступ к сервисам Google. Это ударило по продажам смартфонов, поскольку большинство европейских покупателей привыкло ежедневно использовать все преимущества, которые дают условно бесплатные Google services.

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Между тем, если первое время у новых смартфонов не было с этим проблем, поскольку они вышли ещё до введения санкций, то более поздние аппараты лишились столь важных сервисов. Наш сегодняшний аппарат именно из такой серии. HUAWEI P30 – один из лучших флагманов 2019 года. На момент выхода его камера превосходила всех конкурентов. Некоторые эксперты утверждали, что китайская компания обогнала на год таких лидеров рынка, как Samsung и Apple. Как мы уже сказали, многие не смогли познакомиться с данным телефоном по причине отсутствия Google services.

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