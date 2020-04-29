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Геймерский 6-ядерный Intel Core i5-10600K за 262 доллара – стали известны цены и характеристики процессоров Intel Core 10-го поколения

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Сегодня стали известны полные характеристики и цены новых процессоров Intel Core 10-го поколения. Отметим, что никакого сюрприза с технологической точки зрения не произошло. Нас ждут 4 линейки от Core i3 до Core i9. Младшие чипы получат 4 ядра с технологии многопоточности. После этого идёт плавное наращивание физических ядер вплоть до десяти в флагманском Core i9-10900K. Давайте ознакомимся с ценовой политикой Intel.

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Самая производительная версия – Core i9-10900K получит ценник в 488 долларов. Это гораздо ниже, чем предполагалось ранее. 

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Геймерский Core i7-10700K выглядит не менее впечатляюще, при этом его стоимость составит всего 374 доллара. Здесь стоит отметить, что фактически перед нами текущий флагман – Core i9-9900K, который за одну ночь опустится в цене более чем на 100 долларов. 

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Возможно, наиболее интересным процессором станет Core i5-10600K, цена которого стартует с 262 долларов. Уточним, что данная модель сможет разгоняться до 4.8 ГГц на одном ядре и до 4.5 ГГц на всех ядрах. Это должно сделать данный процессор бестселлером среди геймеров, которые не готовы тратить слишком много денег на компьютер.

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Настольные процессоры Comet Lake-S будут анонсированы 30 апреля. Купить их можно будет начиная с 20 мая. Для высокопроизводительных чипов заготовлены материнские платы на ТОПовом чипсете Z490. Единственным минусом в новой линейке видится обязательная покупка новой материнской платы. 

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NgMurakami
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Было бы странно, будь он дороже 10-и месячного процессора. Хотя у kf версии цена весьма приятная.
Характеристики и стоимость настольных процессоров Intel 10-го поколения (Comet Lake-S) — теперь из официальных источников
Exel Benchmark
00:58
500 евро материнка и проц выходит. Это фиаско 😁 но ведь лох не мамонт, купят за любую цену
Геймерский 6-ядерный Intel Core i5-10600K за 262 доллара – стали известны цены и характеристики процессоров Intel Core 10-го поколения
Ry Zen
00:58
Уже пиратов рекламируете? Когда будут обзоры торговой площадки intimcity.nl? А сайты по продаже ганджи и спайса будут?
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Доказана полная бессмысленность использования SSD и накопителей большой емкости
Exel Benchmark
00:56
Так и будет 😁
Геймерский 6-ядерный Intel Core i5-10600K за 262 доллара – стали известны цены и характеристики процессоров Intel Core 10-го поколения
smaximaa
00:55
25к как минимум)
Геймерский 6-ядерный Intel Core i5-10600K за 262 доллара – стали известны цены и характеристики процессоров Intel Core 10-го поколения
Ry Zen
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Геймерский 6-ядерный Intel Core i5-10600K за 262 доллара – стали известны цены и характеристики процессоров Intel Core 10-го поколения
qot
00:51
к 262 бачам прибавьте еще ндс)) итого будет минимум 24к, а если еще и жадность местных маркетологов, то 25к+
Геймерский 6-ядерный Intel Core i5-10600K за 262 доллара – стали известны цены и характеристики процессоров Intel Core 10-го поколения
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