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Сегодня стали известны полные характеристики и цены новых процессоров Intel Core 10-го поколения. Отметим, что никакого сюрприза с технологической точки зрения не произошло. Нас ждут 4 линейки от Core i3 до Core i9. Младшие чипы получат 4 ядра с технологии многопоточности. После этого идёт плавное наращивание физических ядер вплоть до десяти в флагманском Core i9-10900K. Давайте ознакомимся с ценовой политикой Intel.

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Самая производительная версия – Core i9-10900K получит ценник в 488 долларов. Это гораздо ниже, чем предполагалось ранее.

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Геймерский Core i7-10700K выглядит не менее впечатляюще, при этом его стоимость составит всего 374 доллара. Здесь стоит отметить, что фактически перед нами текущий флагман – Core i9-9900K, который за одну ночь опустится в цене более чем на 100 долларов.

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Возможно, наиболее интересным процессором станет Core i5-10600K, цена которого стартует с 262 долларов. Уточним, что данная модель сможет разгоняться до 4.8 ГГц на одном ядре и до 4.5 ГГц на всех ядрах. Это должно сделать данный процессор бестселлером среди геймеров, которые не готовы тратить слишком много денег на компьютер.

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Настольные процессоры Comet Lake-S будут анонсированы 30 апреля. Купить их можно будет начиная с 20 мая. Для высокопроизводительных чипов заготовлены материнские платы на ТОПовом чипсете Z490. Единственным минусом в новой линейке видится обязательная покупка новой материнской платы.