Xiaomi рассказала о ключевых особенностях MIUI 12 и назвала смартфоны, которые первыми получат новую прошивку
Анонса новой прошивки MIUI 12 для смартфонов Xiaomi ждут сотни миллионов владельцев смартфонов по всему миру. Дело в том, что китайская компания обновляет телефоны как минимум три года, что является чуть ли не рекордом для рынка Android и может сравниться только с сервисом от Apple. Сегодня утром прошла презентация MIUI 12. Отметим наиболее важные факты:
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- MIUI использует более 300 миллионов активных пользователей
- MIUI 12 получила наибольшее количество новых изменений за многие годы
- Теперь китайская оболочка ещё больше похожа на iOS
рекламаMIUI 12 получит собственный физический движок рендеринга, который займётся улучшением цветовой гаммы, сглаживанием углов и системной анимацией. По словам представителей Xiaomi, это продвинутая технология основана на ИИ.
рекламаДинамическая форма и динамические значки – обе функции связаны с переходом из горизонтального положения гаджета в вертикальный и позволят сгладить визуальные трансформации, сделав картинку плавной.
рекламаГлавной задачей MIUI 12 называется передача изображения и анимации, соответствующих реальности. Без искажений и надстроек. Это далеко не все изменения. Полный список будет представлен в официальном пресс-релизе. Кроме того, стало известно, какие смартфоны получат новую прошивку в первую очередь:
Redmi K30, Redmi K20, Xiaomi CC9 Pro, Redmi Note 7 Pro, Xiaomi 9 SE, Xiaomi CC9, Xiaomi CC9, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7, Xiaomi MIX 3, Xiaomi MIX 2S, Xiaomi Note 3, Xiaomi Max 3, Xiaomi 8 Youth Edition, Xiaomi MIX 2, Redmi Note 5, Xiaomi 6X, Xiaomi 8 SE, Xiaomi 6. Список неполный. Если вы не нашли здесь свой телефон, это не значит, что прошивки на него не будет.
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