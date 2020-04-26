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Несколько крупных технологических компаний уже создали ИИ, который уже сейчас демонстрирует невероятные показатели. Среди них китайская Baidu, NVIDIA, IBM, а также Google. Список неполный, но суть не в этом. Каждая из этих компаний много лет обучает свои ИИ на огромных массивах данных. Это позволяет им демонстрировать невероятные чудеса скорости работы и интуитивности, предугадывая действия человека ещё до того, как он принял окончательное решение.

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Несколько дней назад представители Google высказались относительно перспектив создания игр при помощи продвинутого ИИ. По их словам, существуют талантливые небольшие команды, которые тратят годы на разработку игр. Это дорогостоящий процесс, который не всегда вознаграждается по достоинству. Исследователи Google считают, что в будущем главным помощником разработчиков игр выступит ИИ. Он не только сможет автоматизировать процесс, но и позволит создавать даже небольшим командам игры величиной с World of Warcraft.

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Кроме создания игр, ИИ также сможет увеличить их качество, снизив ошибки, подчистив баги и недоработки. Дело в том, что ИИ будет тысячи раз проходить игру, до тех пор, пока она не станет действительно идеальной. Если подобная технология и появится, то первыми её опробуют разработчики сервиса Google Stadia Project Chimera. Но это не значит, что она станет прерогативой небольших студий. Будущее уже рядом.