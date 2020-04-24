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8-ядерный процессор FX-8350 какое-то время был ничем не примечателен. Он был рядовой моделью на архитектуре Bulldozer, которая чуть не убила компанию AMD. Благо всё обошлось. У нас уже есть три поколения Ryzen, каждое из которых радует своей отличной производительностью. В какой-то момент оверклокеры заметили, что аутсайдер FX-8350 способен покорять просто невероятные тактовые частоты. Сегодня перед нами не рекорд мира, но очень крутое достижение, которое покорилось знаменитому Der8auer.

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О том, как всё происходило, вы можете посмотреть на видео. Если подытожить, то было потрачено много жидкого азота. Тестовая система работала на материнской плате ASUS 970 PRO GAMING. В качестве ОЗУ использовать знаменитая Corsair Vengeance DDR3 с частотой 2666 МГц. После медленного роста тактовой частоты оверклокеру удалось поднять её максимальное значение до 8 127 МГц на одном ядре.

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В ходе тестирования в популярном бенчмарке CineBench R15 FX-8350 работал на тактовой частоте 7 500 МГц, что позволило ему получить 172 балла. Потребление энергии было зафиксировано на уровне 100 Вт. Вполне неплохо для старичка, но очень посредственно для новых чипов. Так, бюджетный Ryzen 5 2600X в этой же дисциплине набирает 176 очков на частоте 3 600 МГц. Прирост очевиден.