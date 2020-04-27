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Выбираем видеокарту для себя – наиболее интересные видеокарты весны 2020 года для настоящих геймеров

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-14 тр на 2080 Super - цена рухнула на довирусный уровень
2080 Ti - цена упала на порядок
-5000р на RTX 2070 Gigabyte = самая низкая цена
RTX 2070 - снижение цен несмотря на падение рубля
i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать
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Мир погрузился в хаос коронавируса. Миллионы геймеров заперты дома. Хорошо, если у вас отличная быстрая видеокарта. Но, что делать, если это не так? Если она не «тащит» даже самые примитивные игры на минималках? Сегодня я сделал подборку видеокарт для себя любимого. Вернее, для вас, но с особой любовью! Ну а о том, как у меня получилось, пишите в комментариях. 

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Многие блогеры выкладывают тесты своих компьютеров. Это логично, но не для меня. Я не стану вас засыпать тестами своего Intel Core i7 7700К. Термопаста там в порядке, разгон до 4.8 ГГц стабилен, а тайминги памяти радуют глаз (не скажу, что они идеальны). Можно было бы побаловать вас рассказом о том, как я месяц назад устанавливал в мой обычный пыльный корпус (очень дешёвый с просто отвратительным выдувом и тремя неэстетичными чёрными кулерами) новую видеокарту MSI GeForce RTX 2070 Super Gaming X Trio. Но такая статья заняла бы меньше 1000 символов, ведь на всё ушло не больше двух минут, если учитывать время выкручивания и закручивания винтов крышки системника. Ну вы поняли, ничего интересного в моём компьютере не происходит, поэтому я вернусь к теме лучших видеокарт. О них и поговорим. 

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Лучшая видеокарта весны: Radeon RX 5700 XT. Я предлагаю начать с козырей. RX 5700 XT действительно лучшее, что можно взять, если вы планируете обзавестись мощной картой, которая позволит ещё несколько лет запускать любые игры в разрешении 2К. У неё нет трассировки лучей, зато она намного дешевле GeForce RTX 2070 Super, с которой часто конкурирует на равных. Признаюсь честно, если бы мне не сделали скидку на новую MSI GeForce RTX 2070 Super Gaming X Trio в 150 долларов, я бы точно остановился на RX 5700 XT.

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Разумный выбор находчивого геймера: Radeon RX 590. Эта видеокарта стремительно покидает полки магазинов. Тем не менее, вы ещё можете её найти. Цена на неё крайне аппетитная, а производительности до сих пор достаточно для игры в разрешении 1080р. Если вы ограничены в средствах или никак не можете найти RX 590 –  берите RX 580. Главное не пожадничать, взяв модель с хорошим охлаждением, ведь шумная карта – не лучший друг геймера. Естественно, что стоит знать: важно взять только модель с 8 Гб памяти. 4 Гб в 2020 году слишком мало.

Прожиточный минимум: Radeon RX 570. Если вы берёте видеокарту для игр, то смотреть на что-то другое я бы вам не советовал. Менее производительные решения вынудят вас переходить на разрешение 720р, где на минимальных настройках графики вы не испытаете никакого наслаждения от современных технологий. Кроме того, видеокарта покупается на несколько лет, а значит покупать заведомо устаревший продукт – только зря тратить деньги. Ещё раз хочу напомнить, что брать модель на 4 Гб не стоит. Здесь также актуально хорошее охлаждение. Покупка дешёвой модели приводит к головной боли на протяжение всего срока её эксплуатации. 

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Ни шагу назад: Radeon RX 5700. Если у вас не хватает денег на старшую версию с приставкой «ХТ», но вы относите себя к продвинутым геймерам, то наиболее оптимальной будет модель RX 5700. Некоторые эксперты советуют пойти на небольшую хитрость: нужно взять модель с хорошим эффективным охлаждением и установить на неё BIOS от RX 5700 XT. Это не превратит вашу лягушку в принцессу, но 7-10% прироста производительности вам гарантированы. Я не буду оставлять ссылку на подобные рекомендации, дабы вы не обвинили меня в порче вашей видеокарты, но не сказать о существовании такого чудесного способа бесплатного увеличения fps, просто не могу.

Туго с деньгами: Radeon RX 5600 ХТ. Если у вас действительно кризис, то эта видеокарта может стать для вас настоящим спасением. Однако, AMD сделала ряд ошибок, которые привели к её низкой популярности. Поэтому брать эту карточку нужно с умом. Самое главное – убедиться, что перед вами модель с обновлённым BIOS. Такая видеокарта должна иметь быстродействие памяти на уровне 14 ГГЦ. К сожалению, ушлые продавцы знают не меньше нас с вами, поэтому на такие видеокарты часто ставят завышенную цену. Это не значит, что выбора нет, нужно просто лучше искать.

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Для любителей волшебных лучей: GeForce RTX 2060. Если вы хотите получить отличную производительность, не слишком высокую цену и волнующие ощущения от трассировки лучей – другой такой карты просто нет. Все остальные зелёные карточки значительно дороже. Можно сказать, что это ваш пропуск в мир высоких технологий. К сожалению, данная видеокарта, как и многие другие, имеет цену, которая уходит далеко от рекомендованной, но с этим ничего сделать нельзя. Большинство моделей RTX 2060 тихие и холодные, но забывать о хорошем охлаждении не стоит, трассировка лучей – требовательная технология, которая способна прогреть эту карту докрасна. 

Приятное излишество: GeForce RTX 2070 Super. Давайте определимся сразу: у меня качественный монитор с разрешением 2К. Брать 4К я в ближайшие годы не планирую. Он мне просто не нужен, так же как и большинству пользователей. А значит покупать более мощную видеокарту я не вижу смысла, так же как рекомендовать её вам. Единственное, что мне не нравится в видеокарте RTX 2070 Super – это её ценник. Но так уж вышло, что мне её продали с большой скидкой (не знаю как, но мне кажется, там проводятся махинации с НДС, но это не точно). Между тем, это не значит, что брать такую карту сейчас за её полную стоимость не стоит. Поясняю: она отлично справляется с любой игрой в разрешении 2К. В большинстве игр количество кадров в секунду не опускается ниже 100. Если спрашивать моего мнения, то я считаю эту карту единственным правильным выбором весны 2020 года. Есть проблема цены, которая меня смущает. Но ценовая политика NVIDIA в ближайшие месяцы не изменится. 

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