В России создан мощный компактный компьютер на отечественном процессоре Байкал-Т1 и собственной операционной системе
Наши читатели уже успели познакомиться с достижениями китайской полупроводниковой промышленности. У китайских товарищей есть собственные производительные процессоры и операционные системы, на которых работают миллионы пользователей. Иногда звучат пессимистические высказывания о том, что российские инженеры не способны им ответить. Спешим вас заверить, что это не так.
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«Хамстер роботикс» сообщила о готовности к производству линейки настольных компьютеров, созданных в форм-факторе мини-ПК. Что самое важное: компьютер построен на базе отечественного 28-нм процессора «Байкал-Т1». В качестве операционной системы была выбрана российская «Альт Линукс» производства «Базальт СПО». ОС входит в официальный реестр российского ПО при Минкомсвязи, а значит новые ПК имеют приоритет в госзакупках перед иностранными конкурентами.
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Компьютер получил скучное название HR-MPC-1 и имеет следующие размеры: 115х115х35 миллиметров. Разработчик указывает, что не привлекал государственное финансирование, ограничившись собственными ресурсами. Приятно удивляет и то, что «Хамстер роботикс» может начать выпускать крупные партии от 10 тысяч штук в самые сжатые сроки, на собственном производстве под Москвой.
рекламаНа данный момент о начинке устройства известно немного (память DDR3 и потребление 5 Вт). Производитель заверил, что HR-MPC-1 поддерживает все основные интерфейсы, которые являются неотъемлемой частью современных компьютеров. Предположительная стоимость новинки стартует с 25 тысяч рублей.
рекламаP.S. В качестве небольшой ложки дёгтя предлагаем ваз ознакомиться с настоящим мини-ПК от Chuwi. Надеемся после этого вера в отечественные технологии у вас не покинет.
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