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В настоящее время Windows 10 – самая популярная операционная система. Однако, прежде чем это стало реальностью, Microsoft провела масштабную работу с пользователями Windows 7, сделав всё, чтобы как можно большее их количество перешло на новую ОС. По мнению экспертов, одной из причин, по которой миллионы пользователей не хотели пересаживаться на «Десятку», стал её интерфейс, а именно: меню Пуск, плитки и многие другие элементы.

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В 2019 году стало известно о выходе новой операционной системы Windows 10X. Сейчас любой желающий может запустить её через эмулятор, изучив её функционал. Что любопытно, наиболее значительные изменения видны именно в тех областях, на которые жаловались пользователи. С одной стороны – Microsoft делает вид, что ей не интересны жалобы недовольных пользователей. С другой – невооруженным взглядом видно, что софтверный гигант готовит большие изменения в пользовательском интерфейсе.

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