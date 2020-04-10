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Сегодня перед нами результаты тестирования одного их наиболее производительных китайских процессоров Zhaoxin KX-U6780A. Дабы составить впечатление о том, что об этом процессоре говорит производитель, ознакомьтесь с нашим материалом на эту тему, а также с тем, как развиваются китайские операционные системы. Хотим обратить ваше внимание, что материал был подготовлен западным изданием. Мы не берёмся судить об ангажированности экспертов, которые изучали производительность Zhaoxin KX-U6780A. Однако, есть большая вероятность неверной интерпретации данных. Кроме того, во время тестирования были некоторые сложности, связанные со совместимостью KX-U6780A с западным ПО. Всё это и многое другое могло привести к значительному занижению (умышленному или нет, решать вам) реальной производительности китайского чипа.

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Для тех, кто желает оценить всю примитивность китайских технологий, мы может предложить как следует изучить оригинальный материал на сайте Тomshardware . По мнению экспертов, у него фактически нет сильных сторон. Его графическое ядро ужасно слабое, процессорные ядра неэффективные. Мало того, производительность на ядро уступает даже такому сверхбюджетному чипу, как Аthlon 220GE. Повторяемся, если вы всего лишь хотите увидеть сравнение Zhaoxin KX-U6780A с десятком дешёвых процессоров, то данного материала вам будет достаточно. Однако, если вам интересна методика тестирования и больше информации, обязательно изучите оригинальный материал. Он оставляет множество нерешённых вопросов.

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Что до результатов, то они крайне низкие. Судя по всему, китайский процессор настолько медленный, что на нём с трудом должны запускаться офисные приложения, а проигрывание видео для него вообще неподъёмная ноша. Повторимся, в интернете есть обратная информация. Кому верить – решать вам.

P.S. Есть ещё результаты работы с веб-браузером, один их которых мы приведём ниже. Акцентировать на них внимание не стоит, там ситуация ещё хуже, чем в синтетике.