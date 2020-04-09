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Месяц назад в интернете появились слухи, согласно которым 12-е поколение перспективных процессоров Intel Core под кодовым названием Alder Lake будет выпускаться по нормам 7-нм техпроцесса. Предполагалось, что ожидать их выхода раньше 2022-2023-го годов не стоит, ведь компания даже не перешла на нормы 10-нм в настольных чипах. Судя по всему, планы синих снова изменились.

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Дальше пойдёт очень странная информация, поэтому приготовьтесь, что всё может измениться. Intel рассказала, что архитектура Alder Lake появится уже в 2020 году в нескольких продуктах компании. Далее компания отметила, что производительность 10-нм техпроцесса значительно возросла, а значит в 2020 году это будет уже 10-нм+, а в 2021 году 10-нм с большим количеством плюсов (пусть считают маркетологи).

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Что это значит, и где во всей этой формуле настольные процессоры Rocket Lake-S, не знает никто. Intel отметила, что более подробная информация будет объявлена, когда придёт время. Судя по всему, время ещё не пришло. В дополнение было сказано несколько слов о 7-нм техпроцессе, который появится во всей линейке компании в 2022 году (первые чипы в 2021 году). При этом, в 2023 году у нас уже будет зрелый 7-нм+ техпроцесс. Подобные планы озвучиваются впервые. Как за такой срок Intel планирует совершить сразу два скачка, неясно, но очень интересно. Особый акцент был сделан на Законе Мура, которы Intel уже много лет двигает путём неимоверных усилий и не прекратит это делать несмотря ни на что. Тем более, что уже в 2023 году выйдут первые 5-нм процессоры, которые помогут это делать ещё активнее, чем сейчас.