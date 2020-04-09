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Intel готовит мощную видеокарту для конкуренции с NVIDIA Ampere с производительностью до 36 TFLOP – Wccftech

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О скором выходе дискретных видеокарт от Intel известно давно. По предварительным оценкам, в конце 2020 года нас ждёт крайне бюджетный вариант, который не будет претендовать на существенную долю рынка. Есть мнение, что синие хотят прощупать рынок, изучив его специфику и возможности для роста. Вместе с этим, ранее также ходили слухи о невероятно мощной карте от Intel, которую глава компании назвал не иначе как «Отец всех графических чипов».

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Новая утечка была обнаружена в открытых источниках. Видеокарта фигурирует под названием Gen 12 HP. По мнению экспертов, она принадлежит к линейке Intel Xe-HP DG2, которая станет гораздо мощнее, чем ожидалось ранее. Так, предполагается несколько вариантов, один из которых выглядит поистине монструозно: 16 384 потоковых процессора, производительность до 36 TFLOP и энергопотребление до 500 Вт.

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Также эксперты сообщают, что согласно предыдущим утечкам, Intel Xe-HP DG2 будет больше похожа на архитектуру NVIDIA Ampere. О сроках выпуска таких видеокарт ничего не известно. Предположительно, они будут изготавливаться по нормам 7-нм техпроцесса, что позволит реализовать высокий потенциал будущих отцов и матерей всех графических чипов. 

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Intel готовит мощную видеокарту для конкуренции с NVIDIA Ampere с производительностью до 36 TFLOP – Wccftech
Тауке Абдрахманов
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Все в теории, огромная мощь без оптимизации будет неэффективной, вот и с радеонами в спец приложениях так же
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