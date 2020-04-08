Видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT от ASUS получили новую версию BIOS, которая позволит значительно увеличить производительность
В конце января текущего года в продажу поступила видеокарта Radeon RX 5600 XT. AMD возлагала на неё большие надежды, планируя отнять у конкурента в лице GeForce RTX 2060 и GeForce GTX 1660 Ti ощутимую долю рынка. Ничего подобного не случилось. О том, кто стал лидером, можно почитать в одном из наших последних материалов. Долгое время аналитики гадали, в чём же причина провала довольно неплохой видеокарты. Radeon RX 5600 XT почти не уступает по скорости GeForce RTX 2060, значительно обходя её в цене. Этого явно мало, но, судя по всему, снижать цены AMD не планирует.
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В качестве борьбы с GeForce RTX 2060 ещё до начала продаж красные распространили новую версию BIOS, которая повышала тактовые частоты и пропускную способность памяти до 14 Гб/с. Такие производители, как ASRock, Sapphire, MSI, PowerColor и Gigabyte своевременно отреагировали, позволив покупателям закачать на уже отгруженные чипы новый BIOS. Кроме того, спустя какое-то время, все новые видеокарты уже были обновлены с завода. Совсем другим путём пошла ASUS. Она игнорировала тренд, оставив своих покупателей сидеть на медленной версии Radeon RX 5600 XT.
рекламаСегодня стало известно, что несколько версий видеокарты AMD получат долгожданный BIOS. Это будут: TUF Gaming RX 5600 XT EVO OC и ROG Strix Radeon RX 5600 XT O6G. С новым обновлением видеокарты станут быстрее GeForce GTX 1660 Ti, начав конкурировать со своим главным соперником – GeForce RTX 2060. Найти обновление можно по ссылке в оригинальном источнике.
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