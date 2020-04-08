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В конце января текущего года в продажу поступила видеокарта Radeon RX 5600 XT. AMD возлагала на неё большие надежды, планируя отнять у конкурента в лице GeForce RTX 2060 и GeForce GTX 1660 Ti ощутимую долю рынка. Ничего подобного не случилось. О том, кто стал лидером, можно почитать в одном из наших последних материалов. Долгое время аналитики гадали, в чём же причина провала довольно неплохой видеокарты. Radeon RX 5600 XT почти не уступает по скорости GeForce RTX 2060, значительно обходя её в цене. Этого явно мало, но, судя по всему, снижать цены AMD не планирует.

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В качестве борьбы с GeForce RTX 2060 ещё до начала продаж красные распространили новую версию BIOS, которая повышала тактовые частоты и пропускную способность памяти до 14 Гб/с. Такие производители, как ASRock, Sapphire, MSI, PowerColor и Gigabyte своевременно отреагировали, позволив покупателям закачать на уже отгруженные чипы новый BIOS. Кроме того, спустя какое-то время, все новые видеокарты уже были обновлены с завода. Совсем другим путём пошла ASUS. Она игнорировала тренд, оставив своих покупателей сидеть на медленной версии Radeon RX 5600 XT.

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