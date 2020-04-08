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После выхода видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT многие аналитики ждали, что она станет популярна среди геймеров. Причины, по которым этого не случилось, нас сегодня не интересуют. Ясно одно, быстрая, энергоэффективная карта от красной команды не заинтересовала любителей поиграть. Чего не скажешь о набирающей популярность RTX 2060. Судя по всему, перед нами новый лидер, который займёт позицию, давно удерживаемую GTX 1060.

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Согласно свежей статистике Steam, в марте наблюдался рост нескольких видеокарт. 0.53% набрала RTX 2060, 0.33% RTX 2070 и 0.28% RTX 2070 SUPER. Дальше идёт большой список из карт NVIDIA, в котором нет ни одной новой видеокарты AMD 2019-2020-го годов. По мнению экспертов, популярность RTX 2060 обеспечена снижением цены до 300 долларов, благодаря чему многие, кто мог бы взять Radeon RX 5600 XT, не задумываясь предпочли зелёную команду.

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Теперь несколько слов о процессорах: изучив статистику Steam, эксперты полагают, что наибольшим спросом среди геймеров, покупающих новый компьютер, пользовался 6-ядерный Core i5-9400F. Он имеет очень интересную цену, 6 полноценных ядер и надпись Intel на коробке, которая часто говорит покупателю больше, чем тысячи тестов и миллионные инвестиции AMD в разработки новых технологий.

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Где же во всей это истории AMD? Ясно одно, геймеры предпочитают сине-зелёные цвета, практически игнорируя красный, опасаясь проблем с драйверами, потенциала, который может никогда не раскрыться и вообще чего угодно. Для игры покупают то, что работает здесь и сейчас. К сожалению, пока это не про AMD.