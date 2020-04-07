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О десятом поколении процессоров Intel Core сказано настолько много, что, кажется, добавить уже нечего. Несмотря на это, эксперты открывают перед нами всё новые грани, доказывая целесообразность покупки ноутбука на таком процессоре здесь и сейчас.

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Героем последнего исследования стала технология Thermal Velocity Boost, которая служит для достижения максимальных тактовых частот новых чипов. Именно использование этой технологии позволило перешагнуть порог в 5 ГГц, повысив производительность новых чипов. Тем не менее, всё ещё остаётся неизвестно, на сколько же повысилась производительность 10-го поколения процессоров Intel Core.

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Для демонстрации игровой мощи был выбран 8-ядерный 16-поточный Core i9 10980HK. Он способен достичь 5.3 ГГц на одном ядре и 4.4 ГГц на всех ядрах с использованием многопточности. Сравнивать его решили с флагманским чипом трёхгодичной давности – Core i7 7820HK. Как выяснилось, за эти годы игровая производительность повысилась на 54%, общая производительность на 44%, а скорость рендеринга видео в разрешении 4К стала выше в 2 раза.

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Не менее интересным является Core I7 10750H, игровая производительность которого в сравнении Core с i7 7700HQ выросла на 44%, общая на 33%, а рендеринг на 70%. Важно помнить, что ключевая роль отводится охлаждению. Именно поэтому важно, как производитель ноутбука подойдёт к этому вопросу. В случае покупки брендовых качественных решений (ноутбуков на чипах 10-го поколения), эксперты отмечают повышенную стабильность и более высокую производительность новых чипов, чем у представителей текущего поколения.