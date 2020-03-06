Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Мы уже видели тесты самого быстрого 8-ядерного мобильного чипа Intel Core i9-10980HK. Если кратко, то он показывает результат лишь немногим больше, чем 8-ядерный Ryzen 7 4800H. Мало того, если внимательно изучить результаты тестов текущего флагмана Core i9-9980HK, то выяснится, что новинка лишь слегка его опережает. На этот счёт у экспертов есть два важных замечания:

реклама

На самом деле максимальный TDP процессора Core i9-10980HK составляет 45 Вт. Однако столько он получит лишь в наиболее больших и просторных ноутбуках. Сказывается горячий 14-нм техпроцесс и 5.2 ГГц тактовой частоты. Основная же часть ноутбуков с этим чипом будет ограничена энергопотреблением, а значит покажет значительно меньшую производительность.

реклама

Также стоит понимать, что несмотря на то, что процессор Intel опережает Ryzen 7 4800H примерно на 10%, они будут установлены в ноутбуки разной ценовой категории. Core i9-10980HK станет прерогативой дорогих машин, стоимость которых уходит далеко за 2 000 долларов. Что до процессора от AMD, то ноутбуки с ним слегка перешагнут планку в 1 000 долларов, оставаясь доступны многим покупателям.

реклама

Если исходить из чистой производительности, то, вероятно, Intel удалось застолбить за собой первое место, вот только захочет ли массовый пользователь платить такую цену за эфемерные 10%, которые в реальности могут обернуться отставанием от холодных 7-нм процессоров AMD на 20-30%, большой вопрос.