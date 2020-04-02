Процессоры Intel Core 10-го поколения Comet Lake-H должны разгоняться до 5 ГГц, но не смогут этого сделать – Тomshardware
Долгое время между Intel и AMD шла игра в кошки мышки. Каждый ждал, когда же оппонент выпустит свои мобильнее процессоры. Первыми нервы сдали у красных, которые отправили в тираж десятки моделей ноутбуков на новых Renoir. Стоит отметить, что быстродействие новых Ryzen 4000-й серии впечатляет. Более подробно об этом можно почитать здесь.
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Сегодня прошёл анонс новой серии Intel Core Comet Lake-H, в рамках которой были представлены несколько процессоров. В их числе высокопроизводительный Intel Core i9-10980HK, отличительной особенностью которого значится способность авторазгона до 5.3 ГГц. Эксперты как следует разобрались в ситуации, заявляя, что почти никто из покупателей не увидит подобных тактовых частот на своих ноутбуках.
рекламаВсё дело в продвинутой технологии, получившей название Thermal Velocity Boost (TVB). Если раньше режим турбо просто разгонял процессор в зависимости от потребности приложения, то теперь умная технология будет ориентироваться в первую очередь на температуру чипа. При этом оптимальной величиной сама Intel считает 50 градусов. Ясно, что охладить пыл 8-ядерного Core i9-10980HK просто нечем. Кстати, тоже касается и моделей Core i7-10875H, Core i7-10850H и Core i7-10750H, тактовые частоты которых заявлены на уровне 5 ГГц.
По мнению экспертов, получить заявленные 5 ГГц удастся лишь владельцем геймерских ноутбуков, имеющих большой размер и вес, за счёт чего внутреннее пространство становится больше, а значит есть возможность установить достаточное для таких прожорливых чипов охлаждение. Что до десятков заявленных моделей, то подобные цифры там будут либо недоступны, либо ограничены небольшим промежутком времени.
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