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Начало продаж нового поколения процессоров Intel намечено на ближайшие месяцы. Время от времени в интернете появляются тесты тех или иных чипов, которые ставят наших читателей в тупик. Так, недавно мы видели результат работы Core i7-10700F, который демонстрирует 30% прирост производительности по сравнению с текущим поколением. Это отличный результат, вот только сразу после этого мы получили совершенно другие данные. Согласно одной из утечек, 8-ядерный процессор Core i9-10980HK может оказаться медленнее своего предшественника в лице Core i9-9980HK. Кому верить?

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Вероятно, до первых независимых тестов мы правды так и не узнаем. Возможно, она где-то посредине. Именно об этом говорят последние утечки. Как стало известно, Core i7-10750H демонстрирует прирост в 10% по сравнению с Core i7-9750H.

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Между тем, эксперты настроены пессимистично. Судя по графику, одноядерная производительность вообще не претерпела изменений. В то время как многоядерная получила 10% буст. Вполне возможно, что виной всему завышенные ожидания, которые сформировались в сообществе экспертов после выхода производительных процессоров Ryzen 3000-й серии. Эксперты забыли, что Intel уже много лет прирастает по 5%. Это значит, что текущие 10% для неё действительно большой рывок. И в этой ситуации главное дать правильную оценку десятому поколению процессоров Intel: "всё не так уж плохо" или "всё не так уж и хорошо".