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После того, как стали известны технические характеристики приставок следующего поколения, в интернете стали появляться материалы, в которых та или иная сторона доказывает своё преимущество. Утверждать, что кто-то прав, а кто-то – нет, бессмысленно. Нет ни самих приставок, ни игр к ним, ни даже тех, кто бы мог подтвердить правомерность высказываний одной из сторон. Именно поэтому такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока консоли не выйдут, развеяв все слухи. Хотя, если вы читаете наш новый материал, то у вас есть возможность из первых рук получить доступ к очень любопытной информации.

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Существует глобальная проблема понижения тактовых частот во время слишком сильного нагрева. В народе этот феномен принято называть троттлинг. Очень неприятная, но крайне полезная функция, которая позволяет оставаться вашему чипу в живых под нагрузкой. Для того, чтобы избежать троттлинга в настольных компьютерах применяются мощные кулера или водяное охлаждение. Однако игровая приставка слишком мала, чтобы туда можно было поставить большой кулер. Ещё больше ситуацию усложняет то, что внутри консоли находятся несколько других горячих элементов, которые могут привести к падению частот. Ситуация очень похожа на то, что мы часто видим в современных ноутбуках.

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О том, как эту проблему решает NVIDIA, у нас есть отдельный материал . Там же указано, что AMD применяет продвинутую технологию SmartShift. Если не вдаваться в технические тонкости, то SmartShift решает проблемы перегрева изящным образом. Это унифицированная программа, которая позволяет выйти на оптимальное соотношение между производительностью и температурой. По словам руководства Sony, именно такая технология будет работать в игровой приставке PlayStation 5. И вот здесь мы подходим к самому интересному: тактовая частота графического чипа у японской приставки доходит до 2.33 ГГц, это гораздо выше, чем 1.825 у Xbox Series X.

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