Игровая приставка Xbox Series X обходит PlayStation 5 по многим ключевым направлениям – глава Xbox
В последнее время глава Xbox Фил Спенсер вынужден отвечать на вопросы журналистов, которым интересно, что он думает о конкуренте в лице PlayStation 5. Как правило, простым сравнением дело не исчерпывается. Фил неоднократно убеждал фанатов, что задержки из-за коронавируса не будет, а также рассказывал о ценообразовании на консоль Xbox Series X. По его словам, ориентировочная стоимость была известна ещё до начала разработок, когда инженеры делали первые наброски, а маркетологи предлагали свои концепции. Несмотря на такие откровения, цену консоли он так и не назвал.
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В ходе одного из последних интервью Фил прошёлся по потенциальным характеристикам производительного SSD от Sony. По его словам, неважно как выглядят цифры на бумаге. Главное то, как технология работает. Фил выразил сомнения, что только благодаря скорости накопителя удастся обойти мощь игровой приставки Xbox Series X. Он указал не целый комплекс составляющих, среди которого наибольшую роль играет память, процессор и графический ускоритель, а именно взаимодействие между ними. Фил заявил, что его команда проделала большую работу, добившись преимущества на ключевых направлениях.
рекламаНесмотря на это, Фил отметил, что битва ещё не выиграна. Обе компании будут прилагать массу усилий, чтобы привлечь покупателей на свою сторону. Одну из определяющих ролей в этом деле сыграют игры, с которыми у Microsoft складывается всё просто прекрасно.
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