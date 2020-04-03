Сроки запуска PlayStation 5 под угрозой – приставка может выйти на 6-12 месяцев позднее
В ходе официальной презентации миллионы фанатов смогли увидеть, как будет выглядеть новая игровая приставка Xbox Series X. Эксперты всё ещё спорят об эффективности её системы охлаждения, но, судя по всему, система сможет обеспечить достаточный отвод тепла для поддержания тихой работы приставки без каких-либо сюрпризов. Что до Sony, то кроме фанатских рендеров мы до сих пор ничего не увидели. Как выяснилось, этому есть объяснение.
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Как рассказал один из блогеров, сославшись на технических специалистов внутри корпорации Sony, существующий форм-фактор консоли не подходит для отвода тепла. Со временем игровая приставка начинает перегреваться, что приводит к критическим последствиям. На данный момент есть два выхода: срочно уменьшать производительность PlayStation 5, что позволит охладить её пыл. Либо в авральном порядке изменить компоновку комплектующих внутри и доработать конструкцию, увеличив и расширив её.
рекламаЕсть ещё третий вариант, но он может оказаться крайне болезненным для фанатов и самой компании. Блогер заявил, что, если Sony не решит всё прямо сейчас, то запуск консоли придётся отложить на 6-12 месяцев. Кстати, он намекнул, что одним из горячих мест PlayStation 5 оказался продвинутый SSD, о котором так много говорили представители японской компании. Возможно, будет проще заменить накопитель на менее быстрый, решив все проблемы. Это неминуемо ударит по продажам и авторитету Sony, но точно позволит запустить игровую приставку в срок. Ознакомиться с ситуацией можно в следующих источниках: (1, 2, 3).
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