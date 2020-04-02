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Только сегодня мы писали о том, что новые ноутбуки на процессорах Intel Core 10-го поколения Comet Lake-H не смогут стабильно работать на тактовой частоте 5 ГГц и выше. Судя по всему, их владельцев ждёт постоянный троттлинг, который не позволит им почувствовать истинный потенциал геймерских процессоров. Как оказалось, у NVIDIA есть отличное решение этой проблемы, правда для этого нужно обзавестись ноутбуком с видеокартой GeForce RTX Max-Q.

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Совсем недавно AMD представила новую технологию для ноутбуков на основе собственных процессоров Renoir – SmartShift. Суть её заключается в следующем: поскольку ноутбук имеет небольшой размер, система охлаждения у процессора и видеокарты общая. В этом случае теплоотвод системы оказывается больше, чем требуется в отдельности для видеокарты или процессора в отдельности, но меньше, чем требуют они оба под нагрузкой. Если раньше обходились обычным сбросом тактовых частот процессора, то теперь в дело вступает умная технология.

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Dynamic Boost от NVIDIA – это правильное распределение ресурсов между тепловым балансом системы охлаждения и производительностью. Новая программа берёт на себя заботу о контроле за тепловыделением, гарантируя, что там, где будет нужна максимальная тактовая частота процессора – она будет предоставлена. Точно такая же ситуация и с видеокартой. На самом деле прирост производительности не выходит за 10%, однако в дело вступают несколько факторов, главным из которых является универсальность.

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Всё дело в том, что во время тестирования мы всегда говорим об идеальной ситуации. Между тем каждый производитель по-разному подходит к ограничению производительности процессора, стараясь продлить жизнь системе. Ещё раз: главным отличием Dynamic Boost от SmartShift является его универсальность, ведь вторая технология работает только на чипах AMD, в то время как NVIDIA отлично справляется с любым процессором. Также не стоит сбрасывать со счетов и повышенную энергоэфективность, ведь новая технология позволяет не только повышать тактовые частоты, но и понижать их, что сохраняет заряд, а это одно из важнейших свойств любого ноутбука.