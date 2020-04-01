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В далёком 1999 году вышла одна из лучших игр серии: Resident Evil 3. Игра настолько понравилась геймерам, что они уже много лет просили у разработчиков выпустить ремейк. Что же, это свершилось. Легендарная Resident Evil 3 от Capcom выйдет 3 апреля на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Сделать выводы о проделанной работе каждый сможет сам. Наша задача показать читателям, насколько хорошо оптимизирован ремейк и как с ним справляются актуальные видеокарты.

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Тестовый стенд состоит из процессора Intel Core i9-9900K, работающего на тактовой частоте 5 ГГц, а также 16 Гб ОЗУ стандарта DDR4-3400. Результаты всех видеокарт были проанализированы в расширениях 1080р, 2К и 4К. Всего в тестировании участвовали 34 видеокарты. Тестирование проводили эксперты сайта Тechspot.

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Оптимизация ремейка Resident Evil 3 вызывает вопросы. С одной стороны, даже такие видеокарты как Radeon RX 580 (8 Гб) и GeForce GTX 1060 (6 Гб) обеспечивают своему владельцу комфортные 60 кадров в секунду в разрешении 1080р на максимальных настройках графики. Однако, уже в разрешении 2К, вам потребуется видеокарта не младше чем GeForce RTX 2060, которая может обеспечить 65 кадров в секунду. 4К разрешение традиционно сложное для игр текущего поколения. Но, похоже, Capcom не уделили должного внимания оптимизации под высокие разрешение, поскольку только флагманская GeForce RTX 2080 Ti способна выдавать в ней больше 60 fps.

Необходимо понимать, снижение требований к видеокартам не будет. Игры будут все прожорливее, а значит такие видеокарты с 2-4 Гб памяти медленно уходят в прошлое. Уже сейчас GeForce GTX 1050 Ti и младше недостаточно для комфортной игры без просадок.