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Большинство пользователей покупают компьютеры для игр. Да, компьютер – это в первую очередь универсальная машина, которая обладает множеством различных сценариев. С этим трудно поспорить. Но покупают компьютеры прежде всего из-за игр. По крайней мере так делают истинные оверклокеры, которые уже знают, что лучше потратить лишние 100 долларов на видеокарту, чем переплачивать за процессор. Тем, кто сомневается в разумности нашего высказывания, предлагаем изучить наш материал.

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Компания AMD имеет в портфолио процессоры от 150 до 4 тысяч долларов. Каждый из них предназначен для конкретного покупателя. Вот только зачастую мы переплачиваем ни одну сотню долларов не понимая, какой на самом деле нам нужен процессор. Эксперты Нardwaretimes решили расставить всё по местам. Они взяли три популярных процессора красных и попытались понять, если смысл переплачивать сотни долларов в погоне за несколькими fps. В тесте участвуют: Ryzen 5 3600X, Ryzen 7 3700X и Ryzen 9 3900X. Система работала на видеокарте NVIDIA RTX 2080 Super.

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Что же, нам кажется, после этого тестирования вопрос целесообразности покупки мощного процессора для игр больше не может считаться актуальным. Как выяснилось, переплатив несколько сотен долларов за мощный процессор, вы не получите практически никакого прироста. А значит покупать Ryzen 9 3900X стоит лишь тем, кто способен раскрыть его потенциал в рабочих задачах.