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Бюджетные процессоры AMD против флагманов – бессмысленность покупки процессора за 500 долларов по версии Нardwaretimes

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Большинство пользователей покупают компьютеры для игр. Да, компьютер – это в первую очередь универсальная машина, которая обладает множеством различных сценариев. С этим трудно поспорить. Но покупают компьютеры прежде всего из-за игр. По крайней мере так делают истинные оверклокеры, которые уже знают, что лучше потратить лишние 100 долларов на видеокарту, чем переплачивать за процессор. Тем, кто сомневается в разумности нашего высказывания, предлагаем изучить наш материал. 

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Компания AMD имеет в портфолио процессоры от 150 до 4 тысяч долларов. Каждый из них предназначен для конкретного покупателя. Вот только зачастую мы переплачиваем ни одну сотню долларов не понимая, какой на самом деле нам нужен процессор. Эксперты Нardwaretimes решили расставить всё по местам. Они взяли три популярных процессора красных и попытались понять, если смысл переплачивать сотни долларов в погоне за несколькими fps. В тесте участвуют: Ryzen 5 3600X, Ryzen 7 3700X и Ryzen 9 3900X. Система работала на видеокарте NVIDIA RTX 2080 Super.

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Что же, нам кажется, после этого тестирования вопрос целесообразности покупки мощного процессора для игр больше не может считаться актуальным. Как выяснилось, переплатив несколько сотен долларов за мощный процессор, вы не получите практически никакого прироста. А значит покупать Ryzen 9 3900X стоит лишь тем, кто способен раскрыть его потенциал в рабочих задачах. 

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Sergiu Bunacalea
22:54
довольно часто даже низкочастотный 4 поточный intel ставит на колени 24 поточный руйзен : https://cdn1.savepice.ru/uploads/2020/3/31/2224e9dc1b68934a0cb5bd4ac9d5e76d-full.png ясное дело , что больше...
Бюджетные процессоры AMD против флагманов – бессмысленность покупки процессора за 500 долларов по версии Нardwaretimes
Елисей Творимиров
22:43
Желательно))) Это параметры вдупель разогнанной памяти, а не желательной. Многие на 2666-3200 сидят вообще.
Бюджетные процессоры AMD против флагманов – бессмысленность покупки процессора за 500 долларов по версии Нardwaretimes
betrayer
22:42
У меня единственная 120-мм вертушка стоит на задней стенке и то еле крутится, 400-500 об/мин. В корпусе боковая стенка имеет перфорацию большой площади, как раз напротив радиатора видеокарты получаетс...
Пассивную Palit GTX 1650 KalmX прожарили в первых тестах
Aquesto
22:35
Та даже 8/16 не всем играм нужны, главное максимальная скорость на ядро, большая скорость памяти, желательно 60Гб/с и больше, задержки памяти 55-60нс в случае амд и 40-35нс в случае интел, ну и собств...
Бюджетные процессоры AMD против флагманов – бессмысленность покупки процессора за 500 долларов по версии Нardwaretimes
Kopcheniy
22:25
Тут соглашусь, с момента выхода Ryzen 3000 прошел почти год, а протестировали всего 2 процессора. И это на сайте, где новинки получали первыми, и только потом выходили на других ресурсах
Бюджетные процессоры AMD против флагманов – бессмысленность покупки процессора за 500 долларов по версии Нardwaretimes
Василий Иванов
22:15
Да какие налоги этим ворам.ничего не получат
Тинькофф запустил онлайн-сервис для самозанятых, позволяющий платить налоги
VRoman
22:10
А мы-то не знали. Производительность на ядро для подавляющего большинства игр важнее числа ядер свыше 6. А свыше 8 вообще только один-два процента FPS можно получить.
Бюджетные процессоры AMD против флагманов – бессмысленность покупки процессора за 500 долларов по версии Нardwaretimes
Юрий Клюев
22:07
да уже полно тестов в youtube что разницы минимальные для игр в fps тут дело всё в универсальности,допустим для игры и качественного стрима 3600х будет маловато,а так по сути это один и тот же камень ...
Бюджетные процессоры AMD против флагманов – бессмысленность покупки процессора за 500 долларов по версии Нardwaretimes
E1nher1
22:01
В плане? Просто взял и разогнал.
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Мишкин Михеевич
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