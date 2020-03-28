Xiaomi представила два недорогих электромопеда для езды на работу в условиях эпидемии коронавируса
В условиях эпидемии коронавируса всё острее встаёт вопрос безопасности передвижения в общественном транспорте. Во многих странах работа метро полностью парализована. Вводятся государственные указы, регламентирующие количество людей в автобусах. Всё это уже было в Китае в январе-феврале 2020 года. Дальше будет только хуже. Те, кто может работать удалённо, выходя за продуктами, находятся в относительной безопасности, но что делать людям, вынужденным ежедневно ездить на работу? Ответ на этот вопрос знает Xiaomi.
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Несколько дней назад китайская компания представила новые электрические мопеды A1 и A1 Pro, ключевой особенностью которых является компактность и внушительный пробег на одном заряде. Немаловажно и то, что оба имеют небольшой вес в 52 килограмма, а также съёмные аккумуляторы, которые можно заряжать отдельно. Мопеды получили свежий дизайн, яркая раскраска которых будет радовать своих владельцев даже в самые смутные времена. Интересной особенностью стали педали, которые превращают мопед в велосипед, когда батарея оказывается полностью разряжена.
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Дальность пробега старшей модели составит 70 километров, младшей – 60 километров. При этом Xiaomi позаботилась о безопасности своих устройств, оснастив задние колёса барабанными тормозами, а передние – продвинутым гидравлическим тормозом. Взаимодействие с дополнительными функциями мопеда осуществляется при помощи большого сенсорного дисплея, с возможностью голосового управления. Присутствует навигация и Wi-Fi. Для контроля за дорогой установлена широкоугольная камера с возможностью записи видео на карту памяти. Стоимость мопедов стартует с 424 долларов.
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