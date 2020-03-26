Эксперты рассказали о главной особенности PlayStation 5 – продвинутая ОС с возможностью мгновенного доступа к играм
В ходе анонса консолей следующего поколения у многих экспертов создалось мнение, что игровая приставка от Sony уступает той, что показала Microsoft. При этом, судя по мнению некоторых технических аналитиков, главное преимущество PlayStation 5 – быстрый SSD, не будет иметь никакого значения. В настоящее время сказать, кто из них прав, невозможно. Однако, появились новые сведения, которые позволяют сделать вывод о реальной производительности консоли от японской корпорации.
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Редакторы одного из зарубежных изданий заявили, что главной «фишкой» новой консоли станет операционная система, которая очень проста в использовании, а главное: отъедает не слишком много производительности. Описывая операционную систему, журналисты отметили, что в ней будет реализован патент 2018 года, который предполагает мгновенный доступ к играм, без ожидания длительной загрузки.
рекламаПринцип действия очень прост: вам нужен высокоскоростной интернет и быстрый накопитель, который способен записывать файлы с огромной скоростью. Что до скорости интернета, то с этим Sony ничего поделать не может. А вот быстрый SSD она вам предоставит. К примеру, вы хотите поиграть в многопользовательскую игры (лучше всего технология работает именно в этом режиме). Начав скачивать игру, вы тут же можете в неё зайти. Это похоже на то, как работает потоковое видео, например, Netflix. Игры больше не нужно хранить на накопителе, каждый раз беспокоясь о том, что, прежде чем скачать игру из магазина, вам придётся потратить час на ожидание этого скучного процесса.
Журналисты указывают, что это может перевернуть наше понимание о видеоиграх. Ясно, что такая технология создана с заделом на будущее. Скорость домашнего интернета у многих уже давно превышает 100 Мбит/с. Если она за ближайшие несколько лет вырастет ещё в несколько раз, это позволит реализовать так называемое «быстрое возобновление» в полной мере.
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