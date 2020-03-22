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Мы уже неоднократно писали о скором выходе новой универсальной операционной системы Windows Core. Ранние утечки от инсайдеров описывают следующие особенности: продвинутая защита от вредоносных угроз, а также модульную конструкцию, которая позволит создавать на её базе ОС для различных устройств и форм-факторов. Тем не менее, до сих пор не было реального подтверждения, что эта операционная система тестируется программистами Microsoft. Сейчас у нас есть на этот счёт более полная информация.

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Windows Core был замечен в тесте Geekbench. Судя по всему, новая версия ОС работала на виртуальной машине под управлением процессора Intel Core i5-L15G7, работающего на тактовой частоте 1.38-2.95 ГГц. Результаты тестов для нас не представляют особого интереса, однако наши читатели могут с ними познакомиться самостоятельно.

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По мнению экспертов, это может означать, что прямо сейчас в Microsoft проходит активное тестирование новой операционной системы Windows Core. Сроков выхода, конечно же, нет. В сложившейся ситуации стоит учитывать влияние коронавируса, который мог обескровить команду программистов универсальной ОС. Вопросы также вызывает выбор 5-ядерного гибридного процессора Core i5-L15G7, подробнее о котором можно узнать из нашего материала.