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Время от времени появляются слухи, в которых говорится о скором выходе новой операционной системы Windows Core. Какое-то время назад с анонсом Windows 10Х казалось, что это именно та система, о которой так долго говорилось, однако последние данные подтверждают, что это две разные ОС.

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Новое меню "Пуск"

Начнём с того, что известно на данный момент:

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1. Windows Core получит улучшенную совместимость с оборудованием и ПО с открытым исходным кодом.

2. Windows Core получит улучшенную защиту от вредоносного ПО, обеспечив пользователям небывалый уровень безопасности.

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3. Это будет модульная операционная система. И вот на этом пункте стоит остановиться детальнее. У Microsoft много планов. В ближайшие несколько лет должны выйти устройства с различным форм-фактором, дизайном и предназначением. Задача Microsoft создать универсальную базу, на основе которой в будущем можно будет реализовать любой проект. Судя по всему, первой ласточкой стала Windows 10Х для гаджетов с двумя дисплеями. На очереди HoloLens 2 и многие другие неанонсированные продукты.

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Эксперты также утверждают, что новая операционная система не станет конкурентом Windows 10. Настольной операционке ничего не угрожает.