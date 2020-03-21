На призыв Nvidia откликнулись сотни тысяч геймеров, создав самую мощную сеть по борьбе с коронавирусом в 470 петафлопс
Неделю назад Nvidia призвала геймеров помочь учёным в борьбе с коронавирусом. Представители компании рассказали о проекте к Folding @ home, который использует оборудование обычных пользователей, объединяя их в единую вычислительную машину. Предыдущий материал нашёл большой отклик среди наших читателей, которые прекрасно понимают, что каждый способен внести свой вклад в оживление планеты. Сейчас стало известно, сработал ли призыв, и как продвигаются исследования.
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Неделю назад производительность всех систем, подключённых к Folding @ home в реальном времени, составляла 100 петафлопс (30 тысяч компьютеров). Это внушительная цифра, которая всё равно была недостаточной для решения задачи такой сложности. По данным на 20 марта к проекту уже присоединилось 400 тысяч компьютеров. Такое большое количество систем смогло обеспечить производительность в 470 петафлопс. Что любопытно, многие знали о проблеме коронавируса, но только после просьбы со стороны Nvidia откликнулись на зов.
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Для того чтобы понять, насколько мощный инструмент находится в руках проекта, в пример приводится информация о пиковой мощности самого быстрого суперкомпьютера, составляющая 200 петафлопс. Таким образом уже сейчас усилиями обычных геймеров удалось создать самую производительную систему из когда-либо существовавших. К проекту также присоединились десятки крупных технических сайтов, которые направили на борьбу с коронавирусом как рабочие, так и домашние компьютеры. В настоящий момент Folding @ home запустила несколько симуляций для процессоров и видеокарт, которые ищут уязвимости в белке коронавируса. Как только самая мощная сеть в мире достигнет результатов, мы вас тут же проинформируем.
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