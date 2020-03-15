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Миллионы человек покупают дорогие видеокарты. Кто-то играет целыми сутками, добывая крутые нашивки и бесценный опыт в виртуальных сражениях. Некоторые запасаются видеокартами, пытаясь заработать на майнинге криптовалюты. Другие делают это потому, что им просто хочется показаться своим знакомым прокаченный системный блок за 15 тысяч долларов. Какие бы цели все они не преследовали, сегодня у них появился шанс показать своего боевого друга в работе.

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Если вы купили две видеокарты Nvidia Titan RTX и не знаете, что делать с такой невероятной мощью, у Nvidia на этот счёт есть отличное решение: Folding @ home. Более подробно с проектом можно познакомиться здесь. Суть заключается в объединении мощности десятков и даже сотен тысяч видеокарт для поиска лекарства против коронавируса.

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После установки на ваш компьютер специализированного приложения, работающего под операционной системой Windows, вы получите возможность регулировать загрузку системы, распределяя производительность между своими повседневными задачами и добычей лекарства против COVID19.

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13 марта с данным заявлением обратилась Nvidia. Она призывает встать на борьбу с опасным вирусом, доказав, что геймеры способны не только на игры и развлечения. Коме того, не стоит забывать о шахтёрах. Пришло время оправдать добычу виртуальных монет, сжигаемая энергия от которых наносит существенный вред окружающей среде.