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Буквально вчера мы узнали о характеристиках игровой приставки Xbox Series X. Согласно официальному пресс-релизу, новинка получит внушительные характеристики, превзойти которые будет очень сложно. Между тем, сегодня стало известно, что 18 марта состоится презентация консоли PlayStation 5 от Sony.

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Стоит отметить, что, несмотря не все усилия Microsoft, игровая приставка от японской компании гораздо более ожидаема, а значит её технические характеристики должны быть не менее продвинутыми, чем у конкурента. Накануне анонса поделиться своим впечатлением решил главный редактор крупного ресурса, посвящённого играм Kotaku Джейсон Шрайер.

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Неизвестно, держал ли Джейсон в руках прототип консоли. Вполне возможно, что он имел возможность ознакомиться с её возможностями на нескольких закрытых показах, где демонстрировались игры и уровень графики следующего поколения. По словам Джейсона, он знаком с теми, кто осведомлён о технических характеристиках игровой приставки PlayStation 5. Так вот, это люди утверждают, что она получит самое захватывающее железо за последние 20 лет. Неизвестно, что Джейсон имел в виду. Ранее у нас было несколько слухов, которые прочили новой приставке высокую производительность и неплохую начинку.