Новые данные о технических характеристиках PlayStation 5 демонстрируют высокую производительность и нереальную цену
До тех пор, пока Sony не решится на анонс своей игровой приставки PlayStation 5, в сети будут регулярно появляться утечки и слухи, не имеющие никакого отношения к реальности. Данный случай отлично характеризует ситуацию. Несмотря на всю нереальность предложенной комплектации, эксперты полагают, что, при некотором анализе, можно разглядеть несколько важных подробностей. Прежде всего давайте рассмотрим новый слух:
реклама
- Процессор: кастомный 8-ядерный 16-поточный Ryzen на архитектуре Zen 2, выполненной по нормам 7-нм техпроцесса; с тактовой частотой до 3.86 ГГц.
- Видеокарта: кастомная Radeon, созданная на базе архитектуре RDNA 2 с 56 CU, работающая на тактовой частоте 2.1 ГГц и имеющая пиковую мощность 15.05 TFLOPS. Важно понимать, что видеокарта и процессор представляют собой единое целое – APU. Сообщается о встроенном в APU аппаратном процессоре для трассировки лучей.
- ОЗУ: 32 ГБ стандарта GDDR6, имеющих пропускную способность на уровне 1024 Гб посредством 512-битного интерфейса.
- Накопитель: 1.5 Тб кастомный NVMe SSD. Указывается возможность установки дополнительного накопителя, а также замена текущего.
- Цена: 499 долларов.
Как видите, всё выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Эксперты полагают, что есть два объяснения: первое – перед нами поздний инженерный образец со всеми вытекающими последствиями. Второе – в утечке сообщается неверная цена. Есть ещё вариант, что утечка ни что иное как подделка, но нам бы хотелось верить, что геймеров ждёт именно такая комплектация, пусть она будет не основной, а предназначенной для тех, кто готов заплатить немного больше, чем будет оценена стандартная модель PlayStation 5.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила