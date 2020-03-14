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До тех пор, пока Sony не решится на анонс своей игровой приставки PlayStation 5, в сети будут регулярно появляться утечки и слухи, не имеющие никакого отношения к реальности. Данный случай отлично характеризует ситуацию. Несмотря на всю нереальность предложенной комплектации, эксперты полагают, что, при некотором анализе, можно разглядеть несколько важных подробностей. Прежде всего давайте рассмотрим новый слух:

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Процессор : кастомный 8-ядерный 16-поточный Ryzen на архитектуре Zen 2, выполненной по нормам 7-нм техпроцесса; с тактовой частотой до 3.86 ГГц.

: кастомный 8-ядерный 16-поточный Ryzen на архитектуре Zen 2, выполненной по нормам 7-нм техпроцесса; с тактовой частотой до 3.86 ГГц. Видеокарта : кастомная Radeon, созданная на базе архитектуре RDNA 2 с 56 CU, работающая на тактовой частоте 2.1 ГГц и имеющая пиковую мощность 15.05 TFLOPS. Важно понимать, что видеокарта и процессор представляют собой единое целое – APU. Сообщается о встроенном в APU аппаратном процессоре для трассировки лучей.

: кастомная Radeon, созданная на базе архитектуре RDNA 2 с 56 CU, работающая на тактовой частоте 2.1 ГГц и имеющая пиковую мощность 15.05 TFLOPS. Важно понимать, что видеокарта и процессор представляют собой единое целое – APU. Сообщается о встроенном в APU аппаратном процессоре для трассировки лучей. ОЗУ : 32 ГБ стандарта GDDR6, имеющих пропускную способность на уровне 1024 Гб посредством 512-битного интерфейса.

: 32 ГБ стандарта GDDR6, имеющих пропускную способность на уровне 1024 Гб посредством 512-битного интерфейса. Накопитель : 1.5 Тб кастомный NVMe SSD. Указывается возможность установки дополнительного накопителя, а также замена текущего.

: 1.5 Тб кастомный NVMe SSD. Указывается возможность установки дополнительного накопителя, а также замена текущего. Цена: 499 долларов.

Как видите, всё выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Эксперты полагают, что есть два объяснения: первое – перед нами поздний инженерный образец со всеми вытекающими последствиями. Второе – в утечке сообщается неверная цена. Есть ещё вариант, что утечка ни что иное как подделка, но нам бы хотелось верить, что геймеров ждёт именно такая комплектация, пусть она будет не основной, а предназначенной для тех, кто готов заплатить немного больше, чем будет оценена стандартная модель PlayStation 5.