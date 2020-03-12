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Во время последней пресс-конференции руководство компании AMD сделало несколько громких анонсов. В первую очередь – это процессорная архитектура Zen3, которая будет построена на улучшенном 7-нм техпроцессе и выйдет в составе настольных чипов в конце 2020 года. Также была официально представлена графическая архитектура RDNA2. Она также основана на 7-нм техпроцессе и ляжет в основу целой плеяды видеокарт.

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В первую очередь это будут высокопроизводительные решения, утечки о которых то и дело появляются на нашем ресурсе. А главное – это графические чипы в игровых приставках следующего поколения. Руководство компании рассказало о трассировке лучей и других преимуществах ещё не вышедших решений. Кроме того, был представлен небольшой слайд, получив который аналитики mydrivers готовы поделится с нами своими размышлениями о будущих поколениях видеокарт.

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На 2022 год запланирован выход процессоров на архитектуре Zen4 и видеокарт на RDNA3. Фактически AMD будет весь 2021 год готовится к этому событию. Что любопытно, уже в середине 2020 года TSMC приступит к выпуску первых чипов по нормам 5-нм техпроцесса для компании Apple. Мало того, недавно мелькала новость, что на 2021 год все 5-нм мощности раскуплены. У аналитиков нет ответов, почему AMD медлит. Но они полагают, что, всё дело в незрелом техпроцессе и недостатке чипов в первые месяцы.

Нет никаких сомнений, что видеокарты на RDNA3 будут основаны на 5-нм техпроцессе. А вот тот факт, что карты серии RX 7000 поступят в продажу не ранее 2022 года, вызывает удивление. Возможно, у AMD есть план. Вот только если оценивать их последние неудачные решения (RX 5500 ХТ и RX 5600 ХТ), то может сложиться впечатление, что руководство не до конца понимает, что делать на рынке видеокарт и в какую сторону двигаться.