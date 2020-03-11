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Текущий флагман GeForce RTX 2080 Ti в продаже уже очень долго. Слишком долго. Смена лидера назрела, одновременно с этим было бы неплохо подтянуть производительность и менее мощных чипов до приемлемого уровня. Ранние утечки говорили о массивном чипе NVIDIA Ampere, потенциальная производительность которого полностью отвечала нашим ожиданиям. Сегодня появились более конкретные слухи, которые откровенно разочаровывают.

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Первое, что нужно знать: новый флагман будет основан на 10-нм техпроцессе Samsung. Почему был выбран именно этот производитель, неясно. Фактически видеокарта NVIDIA ещё до выпуска будет отставать в компоновке от конкурентов из стана AMD Radeon.

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Как можно увидеть на изображении ниже, всего заявлено 5 разных чипов, каждый из которых имеет различные характеристики. Наиболее производительный GA102 получит 5376 ядер CUDA. Это больше чем у RTX 2080 Ti, имеющего 4352 ядер CUDA, но меньше, чем мы ожидали. Также сообщается об удвоении ядер RT и Tensor, которые необходимы для поднятия трассировки лучей на новый уровень.

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Как видите, первые слухи о технических характеристиках видеокарты GeForce RTX 3080 Ti неутешительны. Похоже на то, что в отсутствии конкуренции NVIDIA решила отказаться от инновационных смелых решений. Эксперты полагают, что единственная надежда на технологические улучшения, которых удалось добиться при переходе на новую архитектуру. А иначе нас ждут ещё несколько лет топтания на месте, поскольку новые игры уже сегодня требуют гораздо более производительных решений чем текущий лидер – GeForce RTX 2080 Ti.