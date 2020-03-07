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Ранее мы уже видели спецификации предполагаемой видеокарты GeForce RTX 3080 Ti, простроенной на перспективной архитектуре NVIDIA Ampere. Судя по утечкам, новый флагман может получить огромную прощать кристалла в 826 ММ2. Эта информации вызвала повышенный интерес у наших читателей, однако долгое время не было подтверждений, что она не является поддельной. Сегодня в сети появилось очередное упоминание ТОПового чипа, который в очередной раз доказывает, что NVIDIA работает над чем-то очень большим и чрезвычайно быстрым.

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Текущая утечка касается чипа на базе архитектуры Ampere. Согласно предоставленным сведениям, он получит 128 потоковых процессора и 8192 ядра CUDA. Это даже больше, чем было в предыдущих утечках. Не мене интересна тактовая частота графического процессора, составляющая 2.2 ГГц.

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Заявленное TDP составило 300 Вт. Количество памяти – 48 ГБ HBM2e. Основываясь на полученных данных, эксперты пришли к выводу, что данная видеокарта обладает рекордными 36 TFLOP, что в два раза больше, чем у любой существующей видеокарты. В источнике утверждается, что в поколении видеокарт Ampere, NVIDIA планирует увеличить количество тензорных ядер в два раза. Таким образом, по самым скромным подсчётам, их число может составить 2048.

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Эксперты не берутся утверждать, что такая видеокарта выйдет для потребительского сектора, но тот факт, что NVIDIA готовит столь мощный чип доказывает серьёзность компании, не раз заявлявшей о своих планах о значительном увеличении производительности в следующем поколении. Будет ли это долгожданная GeForce RTX 3080 Ti или зелёные тестируют продолжателя линейки Quadro, неясно. Прирост производительности есть, и он огромен. В источнике упоминается 7-нм техпроцесс, а это значит, что, при переходе на более современные технологии, NVIDIA смогла воспользоваться всеми преимуществами, которые они предоставляют.