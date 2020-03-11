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Ранее стало известно, что мобильные процессоры AMD Ryzen 4000-й серии поступят в продажу в конце марта 2020 года. Производительность новой линейки позволяет надеяться на высокие продажи, не говоря уже о приемлемых ценниках, которые оказались гораздо меньше, чем будут у Intel. Что до настольных процессоров Renoir, то мы почти не видели ни тестов, ни каких-либо анонсов.

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В новой утечке можно оценить производительность одного из первых засветившихся чипов Ryzen 4000-й серии. Он был обнаружен вместе с материнской платой Gigabyte B550 AORUS PRO AC, построенной на бюджетном чипсете B550, который позволит принести новые технологии в недорогой сегмент.

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Тактовая частота CPU составила 3,5 ГГц, а тактовая частота GPU – 1750 МГц. Поскольку это ровно столько же, как у известного мобильного чипа Ryzen 7 4800H, то можно сделать вывод, что он должен иметь похожие технические характеристики и более высокую производительность. Тем не менее, новый процессор оказался медленнее мобильных чипов. Сравнительную таблицу можно посмотреть ниже.

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Эксперты уточняют, что в тестировании мог принимать участие инженерный образец, кроме того, настольный процессор работал вкупе с ОЗУ DDR4-2133 МГц. Это не могло замедлить его настолько, как мы видели. Поэтому точных данных о причинах такой производительности пока нет.