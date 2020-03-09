Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Стала известна точная дата начала продаж процессоров AMD Ryzen 4000-й серии

для раздела Блоги
15
RTX 2070 по старому курсу, дешевле чем везде/это даром
РУХНУЛА цена RTX 2080 несмотря на рост доллара
<b>Ryzen 3990</b> доступен за сотни тысяч рублей
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 тоже из распродажи
Цены на память снижены на 30% - несмотря на падение рубля
i9 10900 очень круто подешевел, дешевле даже 7900 и 8900
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Если кто-то из наших читателей подыскивает себе игровой ноутбук, то он, вероятно, ждёт выхода процессоров Ryzen 4000-й серии. Мы уже знаем, что они получат отличную производительность, но и поступят в продажу по очень приятным ценам, которые в несколько раз меньше аналогов от Intel. Единственным вопросом, который оставался без ответа, это когда готовые ноутбуки на базе этих процессоров поступят в продажу. Благодаря китайской версии магазина Amazon мы можем с уверенностью заявить, что это случится очень скоро.

реклама

В магазине засветился ноутбук ASUS TUF Gaming на базе процессора AMD Ryzen 7 4800H. Это 8-ядерный 16-поточный чип, изготовленный по нормам 7-нм техпроцесса и способный разгоняться в режиме буста до 4.3 ГГц. Это меньше, чем у соперников и синего лагеря, но, как мы говорили выше, разница в производительности между моделями минимальна. 

реклама

реклама

ASUS TUF Gaming представляет собой игровой ноутбук, за графику в котором отвечает NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti.  На борту новинки установлено 16 ГБ ОЗУ DDR4 3200 МГц, а также твердотельный накопитель ёмкостью 1 Тб. Цена за указанную комплектацию составит 1 430 долларов. Это на 20-40% дешевле аналогичных моделей на процессорах Intel. В качестве даты начала продаж значится 31 марта. Таким образом можно сделать вывод, что начало продаж процессоров AMD Ryzen 4000-й серии стартует именно в эту дату. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.2 из 5
голосов: 24
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
66
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2070 Super GP OC (NE6207ST19P2-180T)
16
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
173
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 60 тысяч рублей: март 2020
23
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5500 XT
25
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix X299-E Gaming II
37
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
55
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2080 Ti Ventus GP
11
Деньги вперед: главные игры марта 2020 года
25

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
2 марта 2020 121
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
6 марта 2020 173
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
9 марта 2020 66
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
4 марта 2020 55
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 60 тысяч рублей: март 2020
6 марта 2020 23
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
1 марта 2020 57

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Sony PlayStation 5 получит одну из самых ожидаемых функций, которая долгое время была прерогативой обладателей видеокарты GeForce RTX 2080 Ti
74
6-ядерный процессор Intel Core i5-10600K за 300 долларов сравнялся с AMD Ryzen 5 3600Х стоимостью 200 долларов
268
AMD Ryzen Threadripper 3990X + две Nvidia GeForce RTX 2080 Ti и 47 вентиляторов – энтузиаст собрал игровой компьютер за 15 000 долларов
118
Новая тема Back для MIUI 11 удивила всех фанов
9
XCOM-подобная стратегия Phoenix Point получила дополнение Blood and Titanium
2
Дебют Radeon RX 590 GME принёс обозревателям больше разочарования, чем восторга
47
Уже классика жанра - очередное обновление Windows 10 сломало спящий режим и не только его
16
CD Projekt RED показала основной арт Cyberpunk 2077 с «мисс Ви»
12
Возможные характеристики настольных процессоров Intel 12-го поколения – до 16 ядер, LGA 1700 и TDP в 125-150 Вт
82
Новое поколение USB будет в шесть раз быстрее предшественников
10
Intel помогла найти несуществующие критические уязвимости в процессорах AMD Ryzen
10
Intel работает над 16-ядерным 7-нм настольным процессором – PCIe 4.0, DDR5 и TDP 125 Вт
22
Королевская битва Call of Duty Warzone представлена официально
17
Моддер исправил многолетнюю ошибку с «подтормаживаниями» в PC-версии Batman Arkham Knight
10
Процессоры Intel Core 10-го поколения могут задержаться до июня 2020 года
33
Изучаем прирост fps при установке двух видеокарт Radeon RX 5700 – от экспертов unikoshardware
17
TweakTown: потребительские процессоры AMD с архитектурой Zen 3 выйдут в марте следующего года
14
Особенностями CDNA станут тензорные вычисления и архитектура Infinity
6
Новый (или старый) ответ про релиз S.T.A.L.K.E.R. 2
8
Авторы Apex Legends рассказали, зачем создали «подменного» персонажа перед анонсом Ревенанта
+

Популярные статьи

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
66
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Сборка игрового антикризисного ПК за 60К рублей (900$), собираем мощного конкурента PS5
91
Тестируем новую линейку памяти от CRUCIAL Ballistix - те же Micron E-die, но дешевле
169
Цены на комплектующие опять растут. Что делать, если вы собирались купить компьютер
21
Геймерское обжорство - безопасность превыше всего
61
Противостояние League of Legends и Dota 2, которое длится годами
14

Сейчас обсуждают

sevik68
21:54
У тебя ошибка - Ну и сразу в звезду охота оформить сразу.
Стала известна точная дата начала продаж процессоров AMD Ryzen 4000-й серии
Leemick
21:54
Эта реклама показывает предпочтения пользователя. Те сайты\товары которыми вы интересовались, гуглили, или кликали на рекламу. Это же гугл адс, он все мониторит :)
Epic Games выступает на стороне NVIDIA GeForce Now
id_1
21:52
В современных реалиях "фастфуд"-материалов — далеко не факт.
Стала известна точная дата начала продаж процессоров AMD Ryzen 4000-й серии
Тору Амэ
21:50
Это как бы не единственный сайт с новостями. У конкурентов я адблок отключил, потому что там таких материалов нет. итоге выживет тот, у кого контент качественнее.
Стала известна точная дата начала продаж процессоров AMD Ryzen 4000-й серии
Тору Амэ
21:49
Стала известна точная дата начала продаж процессоров AMD Ryzen 4000-й серии
jugador
21:48
В БО4 на 100 лагов не было.
11,5 минут игрового процесса режима королевской битвы Call of Duty Modern Warfare
Павел
21:47
на разрешении 640x480? Что за сказки ты рассказываешь. Я проходил Doom 2016 в первый же день выхода этой игры с видеокартой, на 40% более производительной чем вега8. На разрешении 720p в OpenGL на мин...
DOOM Eternal порадует более качественной оптимизацией, чем DOOM (2016)
id_1
21:44
Это замкнутый круг: чем больший процент читателей использует адблок, тем больше таких материалов появится в будущем :)
Стала известна точная дата начала продаж процессоров AMD Ryzen 4000-й серии
Тору Амэ
21:43
Не знаю, поэтому наказываю портал рублём.
Стала известна точная дата начала продаж процессоров AMD Ryzen 4000-й серии
Ahmed Ragutyan
21:42
Как заблочить новости этого копрофага?
Стала известна точная дата начала продаж процессоров AMD Ryzen 4000-й серии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем