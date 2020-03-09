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Если кто-то из наших читателей подыскивает себе игровой ноутбук, то он, вероятно, ждёт выхода процессоров Ryzen 4000-й серии. Мы уже знаем, что они получат отличную производительность, но и поступят в продажу по очень приятным ценам, которые в несколько раз меньше аналогов от Intel. Единственным вопросом, который оставался без ответа, это когда готовые ноутбуки на базе этих процессоров поступят в продажу. Благодаря китайской версии магазина Amazon мы можем с уверенностью заявить, что это случится очень скоро.

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В магазине засветился ноутбук ASUS TUF Gaming на базе процессора AMD Ryzen 7 4800H. Это 8-ядерный 16-поточный чип, изготовленный по нормам 7-нм техпроцесса и способный разгоняться в режиме буста до 4.3 ГГц. Это меньше, чем у соперников и синего лагеря, но, как мы говорили выше, разница в производительности между моделями минимальна.

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ASUS TUF Gaming представляет собой игровой ноутбук, за графику в котором отвечает NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti. На борту новинки установлено 16 ГБ ОЗУ DDR4 3200 МГц, а также твердотельный накопитель ёмкостью 1 Тб. Цена за указанную комплектацию составит 1 430 долларов. Это на 20-40% дешевле аналогичных моделей на процессорах Intel. В качестве даты начала продаж значится 31 марта. Таким образом можно сделать вывод, что начало продаж процессоров AMD Ryzen 4000-й серии стартует именно в эту дату.