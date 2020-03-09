Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Согласно первым слухам, в 2022-2023 годах нас ждёт выход перспективных процессоров под кодовым названием Alder Lake на базе десяти или семи нанометрового технологического процесса. Времени до анонса слишком много, поэтому сейчас могут появляться лишь неподтверждённые утечки, одна из которых рассказывает об очень любопытной конструкции чипа.

реклама

В настоящий момент в мобильных чипах ARM Cortex используется технология big.LITTLE. Она позволяет добиться высоких результатов, одновременно обеспечивая высокую энергоэффективность. Согласно одному из слухов, Intel планирует пойти этим же путём. Прямо сейчас идут разработки 16-ядерного чипа, который будет построен по принципу больших и малых ядер.

реклама

В настоящее время неизвестно, насколько большими будут первые 8 ядер. У Intel уже есть некоторый опыт внедрения данной технологии, однако его нельзя назвать удачной, поскольку технология не получила широкого распространения. Дополнительно сообщается, что это будет первый процессор, который получит поддержку PCIe 4.0. Кроме того, именно в этом поколении состоится переход на перспективную DDR5. Было бы глупо надеяться, что синие откажутся от смены сокета. После построенного на 14-нм техпроцессе одиннадцатом поколении процессоров Intel Core Rocket Lake, Alder Lake получит сокет LGA1700.

реклама

Что до TDP, то она заявлена на уровне 125 Вт, а это значит, что с переходом на более современный техпроцесс, Intel пока не удаётся охладить пыл высокого потребления энергии.