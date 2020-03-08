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Игровые приставки следующего поколения Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X должны появиться в канун предновогодних и рождественских праздников 2020 года. Аналитики высказывают опасения относительно влияния эпидемии коронавируса на поставки ключевых комплектующих для новых игровых приставок. Несмотря на это Sony и Microsoft не останавливают рекламные компании, продолжая информировать нас о нововведениях своих консолей.

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На этот раз представители Sony рассказали о таком важном параметре, как Texel density. Если вкратце, то это характеристика, определяющая размер текстуры к габаритам 3d модели. Чем это соотношение выше, тем выше плотность и тем выше качество изображения. Это значит, что чем выше показатель Texel density, тем лучше будут смотреться игры на мониторе. Кроме того, особенно актуальна эта величина для разрешения 4К, которое получает всё большее распространение с каждым днём.

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В связи с этим представитель Sony уточнил, что плотность Texel density на новой игровой приставке составит немалые 4096px/m. Он также отметил, что особенно впечатляюще это будет выглядеть вместе с трассировкой лучей. Разработчики игр уже получили в свои руки прототип PlayStation 5. По их словам, перспективы, которые предоставляют новых технологии, просто невероятны. Высокая плотность Texel density позволит создать в играх невиданный уровень фотореалистичности, о котором раньше даже нельзя было мечтать. И который долгое время был прерогативой владельцев дорогой видеокарты GeForce RTX 2080 Ti.