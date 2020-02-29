Новая видеокарта GeForce RTX 3080 Ti Ampere продемонстрировала производительность на 50% выше GeForce RTX 2080 Ti
Неделю назад нам стала известна дана анонса видеокарты GeForce RTX 3080 Ti на архитектуре NVIDIA Ampere. Аналитики заявляют, что миллионы поклонников бренда смогут увидеть самую производительную видеокарту в рамках выставки Gamescom с 25 по 29 августа. Кроме того, мы уже видели утечку чипа GA100, имеющего площадь кристалла 826 ММ2, а также ядер CUDA 7680. На тот момент многие не поверили в правдивость слухов, однако новые данные снова указывают на серьёзность намерений Дженсена Хуанга, который решил доказать AMD, кто главный на рынке флагманских видеокарт.
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Последняя утечка интересна тем, что у нас есть не какие-то фотографии кристалла и компоновки ядер. На этот раз мы получили доступ к результатам тестирования нового ТОПового чипа. Судя по всему, готовится две флагманских видеокарты:
- Первая – получит 7552 ядра CUDA и 118 модулей SM с общей производительностью 16,7 TFLOP.
- Вторая – имеет 6912 ядер CUDA и 108 модулей SM.
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Эксперты полагают, что программа некорректно определила тактовую частоту чипов. Так, вторая версия оснащена 47 Гб памяти, в то время как первая получит 24 Гб. Эксперты полагают, что одна из карт может выйти под маркой GeForce RTX 3080 Ti, а вторая TITAN. Судя по количеству памяти, TITAN получит 47 Гб памяти.
рекламаЧто до производительности, то, согласно тестам Geekbench, новая видеокарта набирает на 40% больше баллов, чем TITAN RTX и более, чем на 50% больше текущего настольного флагмана GeForce RTX 2080 Ti. Также отмечается, что результаты не могут быть подделкой, поскольку это официальные данные с сайта Geekbench, который ранее в подделке замечен не был. Также нужно понимать, что это инженерный вариант, а значит тактовые частоты будут ещё выше, что обеспечит дополнительный прирост производительности.
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