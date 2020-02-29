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Неделю назад нам стала известна дана анонса видеокарты GeForce RTX 3080 Ti на архитектуре NVIDIA Ampere. Аналитики заявляют, что миллионы поклонников бренда смогут увидеть самую производительную видеокарту в рамках выставки Gamescom с 25 по 29 августа. Кроме того, мы уже видели утечку чипа GA100, имеющего площадь кристалла 826 ММ2, а также ядер CUDA 7680. На тот момент многие не поверили в правдивость слухов, однако новые данные снова указывают на серьёзность намерений Дженсена Хуанга, который решил доказать AMD, кто главный на рынке флагманских видеокарт.

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Последняя утечка интересна тем, что у нас есть не какие-то фотографии кристалла и компоновки ядер. На этот раз мы получили доступ к результатам тестирования нового ТОПового чипа. Судя по всему, готовится две флагманских видеокарты:

Первая – получит 7552 ядра CUDA и 118 модулей SM с общей производительностью 16,7 TFLOP.

– получит 7552 ядра CUDA и 118 модулей SM с общей производительностью 16,7 TFLOP. Вторая – имеет 6912 ядер CUDA и 108 модулей SM.

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Эксперты полагают, что программа некорректно определила тактовую частоту чипов. Так, вторая версия оснащена 47 Гб памяти, в то время как первая получит 24 Гб. Эксперты полагают, что одна из карт может выйти под маркой GeForce RTX 3080 Ti, а вторая TITAN. Судя по количеству памяти, TITAN получит 47 Гб памяти.



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Что до производительности, то, согласно тестам Geekbench, новая видеокарта набирает на 40% больше баллов, чем TITAN RTX и более, чем на 50% больше текущего настольного флагмана GeForce RTX 2080 Ti. Также отмечается, что результаты не могут быть подделкой, поскольку это официальные данные с сайта Geekbench, который ранее в подделке замечен не был. Также нужно понимать, что это инженерный вариант, а значит тактовые частоты будут ещё выше, что обеспечит дополнительный прирост производительности.